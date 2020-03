Le Libéria inaugure un consulat général à Dakhla

La République du Libéria a ouvert le 12 mars 2020 un consulat général à Dakhla. La cérémonie d’inauguration a été co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son homologue libérien, Gbehzohngar Findley.

Les relations bilatérales entre le Libéria et le Maroc se renforcent à travers l’ouverture d’une représentation diplomatique de la République du Libéria au Sahara marocain, dans la ville de Dakhla.

Selon le chef de la diplomatie libérienne, le but est d’améliorer les relations avec le Maroc et d’étendre les services dans de nouvelles régions du Royaume.

Le nombre des représentations diplomatiques et consulaires dans le Sahara marocain passe désormais à 9 dont 4 inaugurées à Dakhla en 2020. L’ouverture de ces consulats reflète l’engagement des pays africains à soutenir l’intégrité territoriale du Royaume chérifien.

Pour Nasser Bourita, « le Libéria a toujours été un soutien fiable du Maroc dans tous ses combats diplomatiques visant à préserver son intégrité territoriale ».

Akpédjé AYOSSO

