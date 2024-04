Le Capitaine de Vaisseau Dossa Hounkpatin aux commandes de la Marine nationale

Le nouveau Chef d’Etat-Major de la Marine nationale, le Capitaine de Vaisseau Dossa Hounkpatin a pris commandement ce mardi 16 avril 2024. La cérémonie a été présidée par Fortunet Alain Nouatin, ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense Nationale en présence du Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises, le Général de Division Fructueux Gbaguidi.

Le drapeau national, symbole du commandement et de la patrie a été transmis au Capitaine de Vaisseau Dossa Hounkpatin désormais à la tête de la Marine nationale. Le personnel de la Marine Nationale doit désormais obéir à leur nouveau patron et l’accompagner dans la réussite de sa mission.

Nommé en Conseil des ministres le 11 avril 2024, le Capitaine de Vaisseau Dossa Hounkpatin est un produit du prytanée militaire de Bembèrèkè. Titulaire d’un Baccalauréat série C, il a suivi plusieurs formations au Bénin et à l’étranger. C’est un Marin professionnel ayant occupé plusieurs postes. Il a été Chef Division Mer et Chef de Cabinet au cabinet militaire du Président de la République, Chef Division emploi et préparation opérationnelle de la Marine nationale, Commandant de la base navale de Cotonou, Chef bureau formation des Forces Navales, Commandant patrouilleur etc.

A.A.A

