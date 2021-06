Le CIP exigé pour le dossier de permis de conduire

Le document administratif d’​identification CIP est désormais exigé dans les pièces à fournir pour l’examen du permis de conduire au Bénin.

Pas d’examen pour l’obtention du permis de conduire sans le Certificat d’identification personnelle (CIP). La nouvelle pièce est introduite dans les dossiers.

Délivré par l’Agence Nationale d’Indentification des Personnes (ANIP), le CIP certifie qu’un ressortissant béninois est bien identifié et fiché au Registre National des Personnes Physiques (RNPP). Il se présente sous la forme d’une carte d’identité, porte la photo et le numéro d’Identification Personnelle du détenteur, ainsi que deux QR codes permettant d’en vérifier l’authenticité. Il a une validité de 02 ans.

Depuis mars dernier, la composition de l’épreuve du code se fait sur une application web. Les candidats composent sur des smartphones. Cette réforme permet de garantir fluidité et transparence.

