Le Bloc Républicain (BR) est en tête de liste des formations politiques à déposer son dossier de candidature pour les élections communales et municipales du 17 mai 2020.

La délégation conduite par le Secrétaire Général National du parti Abdoulaye Bio Tchané a été accueillie à la CENA ce mercredi 11 mars à 20h38. Le ministre d’État chargé du plan et du développement était accompagné des ministres Mathys Adidjatou et Hervé Hêhomey, des députés Robert Gbian, de Chantal Ahyi, Barthélémy Kassa, Adam Bagoudou, Mathias Akowanou et autres personnalités.

Le Chef de la délégation Abdoulaye BIO TCHANÉ a livré ses premières impressions à la presse..

"Je viens de rencontrer le Président de la CENA avec qui nous avons eu un rapide échange sur le dépôt de nos candidatures. Nous avons rempli les premiers registres. Nos équipes sont en ce moment avec les agents de la CENA pour examiner la complétude de nos dossiers. Nous n’avons pas de doutes que nos dossiers seront déclarés complets. En tout cas, nous y avons travaillé. Nous espérons que dans quelques heures, nous pourrons avoir le récépissé provisoire de dépôt.

Je veux saluer le dispositif qui est mis en place par la CENA pour l’accueil des délégations et dire que c’est encourageant pour la suite ; c’est encourageant pour notre pays et pour notre démocratie. J’espère que pour les jours qui viennent, nous pourrons montrer la bonne organisation du Bloc Républicain qui nous a permis d’être les premiers à déposer nos dossiers.

Qu’est-ce que cela vous fait d’être le premier parti à déposer vos dossiers ?

Cela nous réconforte dans le fait que nous avons eu une bonne organisation. Nous ferons en sorte que cela se traduise sur le terrain, dans les villages, les arrondissements et les communes pendant la campagne."

12 mars 2020 par