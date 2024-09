Le Bénin soumet sa Stratégie de Développement du Capital Humain

L’atelier de validation de la Stratégie Nationale de Développement du Capital Humain (SNDCH) 2025-2029 a réuni divers acteurs nationaux et internationaux de premier plan, vendredi 20 septembre 2024 à la salle de conférence de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD).

Elaboré de façon inclusive avec la participation des Points Focaux sectoriels et sous la coordination institutionnelle de la Direction générale de l’Economie et celle technique de la Direction générale des Politiques de Développement, le projet de Stratégie Nationale de Développement du Capital Humain (SNDCH) 2025-2029 du Bénin a été soumis à validation.

L’atelier s’est tenu, vendredi 20 septembre 2024, avec la participation de représentants des ministères, des collectivités territoriales, du secteur privé, des organisations de la société civile ainsi que des partenaires internationaux tels que le Programme Alimentaire Mondial (PAM), la Banque Mondiale, l’UNICEF et le FNUAP. Le ministre d’État, Ministre de l’Économie et des Finances, était représenté par Habib Tidjani, Conseiller Technique. C’est également en présence de : Mamadou Konate, Conseiller Politique à la Représentation Permanente de la CEDEAO au Bénin ; Faustin Guidi, Directeur de l’Intégration Economique Régionale ; Eric Hinson, chargé du Département des Politiques de Développement, représentant le Directeur général des Politiques de Développement.

Pour Elie Idohou, Directeur général Adjoint de l’Economie, la SNDCH vient renforcer la planification en matière de Développement du Capital Humain (DCH), inscrit au premier rang des objectifs du Plan National de Développement (PND) 2018-2025. Le projet de SNDCH a été formulé dans le strict respect des normes admises en matières d’élaboration de Stratégie au Bénin, a-t-il précisé.

Une SNDCH à l’image de la stratégie de la CEDEAO

La stratégie nationale qui est soumis pour validation est une déclinaison de la Stratégie Régionale de Développement du Capital Humain de la CEDEAO, adoptée en 2021 selon Mamadou Konate, Conseiller Politique à la Représentation Permanente de la CEDEAO au Bénin. Le représentant de la CEDEAO n’a pas manqué de féliciter le Bénin pour sa rapidité dans la formulation de sa stratégie nationale, faisant de lui un modèle à suivre pour les autres États membres.

Pour le représentant du Ministre d’État, Ministre de l’Économie et des Finances, l’une des priorités de la stratégie du Bénin est de répondre aux défis actuels auxquels le Bénin et la région ouest africaine sont confrontés en matière de développement du capital humain. Cela inclut notamment la nécessité d’améliorer les indicateurs en matière de santé et de nutrition, d’éducation et de compétence, de participation au marché du travail, entrepreneuriat et d’inclusion financière, de protection sociale, etc., montrant la volonté du Gouvernement à centrer ses interventions sur l’homme en vue de le placer davantage au centre du développement. La SNDCH) 2025-2029 du Bénin est un cadre stratégique et programmatique solide, ainsi qu’un dispositif de mesure de performance, afin d’assurer une mise en œuvre efficace et un suivi rigoureux des progrès réalisés, a précisé Habib Tidjani.

M. M.

23 septembre 2024 par ,