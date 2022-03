Le Bénin modernise la production du sel local Xwladjè

Le Projet de Promotion du sel local "Xwladjê" dans la zone côtière au Bénin (ProSel) a été lancé officiellement, jeudi 17 mars 2022, à Ouidah. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi Modeste Kérékou, du maire de la commune de Ouidah, Christian Houetchenou, des Ambassadeurs d’Afrique du Sud et du Brésil, du Consul Général Honoraire de l’Inde, du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies (SNU), du Représentant Résident du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) et des femmes productrices du sel.

D’un coût global de deux milliards huit cent soixante-quatorze millions six cent soixante-douze mille neuf cent (2.874.672.900) FCFA, le Projet de Promotion du sel local "Xwladjê" dans la zone côtière au Bénin (ProSel) est financé par le gouvernement du Bénin à travers le Ministère des Petites, Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi pour une contribution de 3.026 678 de dollars US, le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) sur fonds propres (TRAC) à hauteur de 200.000 de dollars US et l’IBSA pour 1.000.000 dollars US et d’autres partenaires pour 1.000.000 de dollars.

L’objectif du projet est de renforcer la résilience des communautés en leur permettant d’accéder à des sources d’énergie durable et à la création de nouveaux types de petites et moyennes entreprises pour la production et la commercialisation du sel local "Xwladjê ".

Pour le Représentant Résident du PNUD, M. Aoule Mohamed Abchir, le ProSel vise le renforcement des capacités des femmes productrices de sel et l’amélioration du sel produit, tout en garantissant une gestion durable des ressources naturelles.

« J’ai la certitude que ce projet renforcera la résilience des communautés en leur permettant d’accéder à des sources d’énergie durable et à la création de nouveaux types de petites et moyennes entreprises pour la production et la commercialisation du sel local "Xwladjê ". Il augmentera le revenu des femmes et améliora les conditions de vie des acteurs le long de la chaîne de valeur », a indiqué le Coordonnateur Résident du Système des Nations-Unies, Salvator Niyonzima.

Le projet contribue non seulement à moderniser la production de sel local mais surtout à réduire la pénibilité de travail des salicultrices, s’est réjouie Robina P. Marks, Ambassadeur de la République d’Afrique du Sud qui s’exprimait au nom de sa collègue du Brésil et du Consul de l’Inde.

Le ministre Modeste Kérékou a invité, lors du lancement du ProSel, les mairies des communes bénéficiaires à un suivi rigoureux des activités, notamment la construction des infrastructures suivant les normes et les plans préalablement retenus.

Le ProSel sera mis en œuvre au travers de quatre (04) composantes. La composante 1 vise à développer les chaînes de valeur du sel et sa résilience ; la composante 2 consistera en un appui en terme de construction d’infrastructures communautaire ; la composante 3 vise à améliorer la gouvernance locale et la composante est relative à la gestion du projet.

