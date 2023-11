Le Bénin et l’Inde renforcent leur coopération dans le domaine pharmaceutique

Le Forum des affaires pharmaceutiques Inde-Bénin a réuni, vendredi 24 novembre 2023 à Cotonou, des délégations de pays d’Afrique francophone et trente-trois sociétés pharmaceutiques indiennes. C’est en présence de l’Ambassadeur de l’Inde près le Bénin, du Directeur d’Exim bank et du Directeur Général de l’Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique.

Le Bénin a accueilli, à la suite du Kenya, de l’Ethiopie et du Nigéria, le Forum des affaires pharmaceutiques Inde-Bénin. Cette plateforme d’échanges a réuni, vendredi 24 novembre 2023, trente-trois sociétés pharmaceutiques indiennes et des délégations venues de pays d’Afrique francophone autour de rencontres B to B ; de réunions d’affaires individuelles sur les produits pharmaceutiques et les opportunités commerciales entre le Bénin et l’inde. Le Forum offre l’opportunité à l’Inde et au Bénin de collaborer dans le domaine pharmaceutique, selon G. Balasubramanian, Ambassadeur de l’Inde près le Bénin. « Le groupe de sociétés pharmaceutiques est prêt pour nouer des relations d’affaires avec des sociétés béninoises », a précisé l’Ambassadeur qui a saisi l’occasion pour présenter des statistiques sur l’industrie pharmaceutique indienne. Le pays exporte 20 milliards de produits pharmaceutiques aux Etats-Unis et en Europe.

« Nos exportations vers le Bénin, ces dernières années, s’élèvent à plus de 23 millions de dollars avec une augmentation de 23,66%. (…) C’est capital pour nous que le Bénin bénéficie de produits de l’Inde qui est reconnu pour la qualité de ses produits », a ajouté le chef de la délégation des sociétés pharmaceutiques indiennes.

Ces chiffres sont édifiants, selon le Directeur Général de l’Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique. Les statistiques sur les exportations de produits pharmaceutiques en Europe et Etats-Unis témoignent de « la capacité de l’Inde à se conformer aux normes internationales mêmes si elles sont les plus exigeantes », a ajouté Dr Yossounon Chabi. Le Directeur Général de l’Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique précise que le Bénin s’inscrit dans cette même dynamique.

« Un programme (…) est en train d’être mis en place au Bénin en matière de traçabilité des médicaments et qui va s’imposer à tous les fabricants de médicaments. Cette traçabilité se fera selon les normes », a indiqué le Dg de l’ABRP. L’Inde est capable de satisfaire à ces exigences, selon le Dg. Dr Yossounon Chabi a souhaité que les laboratoires pharmaceutiques s’installent également au Bénin puisque le gouvernement a offert plusieurs facilités aux investisseurs. Pour finir, il a invité les participants à« tisser de très bonnes relations d’affaires tout en ayant à l’esprit que le Bénin attend (…) des produits de qualité ».

Des produits de l’industrie pharmaceutique indienne tels que ingrédients actifs ; médicaments et excipients en vrac intermédiaires ; formulations finies, liquides oraux, dosages oraux, comprimés & capsules injectables ; des dispositifs médicaux, des produits chirurgicaux et de pansement, des granulés, des formulations vétérinaires, nutraceutiques et compléments alimentaires ont été mis en lumière au Forum.

Le Forum des affaires pharmaceutiques Inde-Bénin est une initiative du Ministère du commerce et de l’industrie du gouvernement indien en collaboration avec la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin).

Marc MENSAH

26 novembre 2023 par