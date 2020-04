Le Bénin enregistre 26 cas du Covid-19

A la date de ce lundi 6 avril 2020, le Bénin enregistre 3 nouveaux cas positifs du Covid-19 portant le total à 26 cas confirmés avec 01 décès et 05 guéris. Les trois nouveaux cas ont été annoncés dans la soirée de ce lundi par le ministre de la santé. Selon Benjamin Hounkpatin, parmi les trois cas positifs il y a eu un parmi les personnes en quarantaine dans l’un des hôtels dédiés. Il notifie que malgré les appels insistants à la patience et au civisme, les personnes en quarantaine dans l’hôtel concerné ont provoqué une émeute dans le hall cet après-midi. Or le gouvernement a « largement expliqué l’importance et la pertinence du test de dépistage systématique avant la sortie de quarantaine ayant permis d’identifier déjà 8 cas positifs parmi les personnes en quarantaine ».

« Etant donné, ce contact potentiellement contaminant, ils resteront en quarantaine encore pendant 14 jours », informe le ministre de la santé.

Pour Dr Hounkpatin, « ce comportement qui frise à la limite l’inconscience et expose les paisibles populations dans le contexte particulier de la pandémie du Covid-19 ne saurait rester sans suite ».

Les agents de santé se dévouent sans répit pour assurer la disponibilité des résultats et l’Etat investit énormément dans cette stratégie de mise en quarantaine systématique et de dépistage.

Il avertit que « tous ceux qui violent les prescriptions édictées notamment celles concernant le respect des mesures de la quarantaine ou de l’auto-isolement seront soumis à des sanctions aussi bien civiles que pénales conformément à la loi ».

Les personnes en quarantaine sont invitées à se soumettre au test de dépistage qui sera réalisé le 15e jour de leur séjour et d’attendre patiemment les résultats.

A.A.A

7 avril 2020 par