Le Bénin élu à la Vice-présidence de la CoSPAL

Louis Gbèhounou Vlavonou, président de l’Assemblée nationale du Bénin, a été élu Vice-Président de la Conférence des Présidents des Parlements Africains (CoSPAL) lors de la 2ème Assemblée Générale tenue les 26 et 27 octobre 2024 à Accra, au Ghana.

« Cette élection est un témoignage de la confiance accordée à l’Assemblée nationale du Bénin et souligne notre engagement envers une coopération parlementaire renforcée en Afrique », a écrit Louis Gbèhounou Vlavonou, président de l’Assemblée nationale du Bénin sur sa page Facebook à l’issue de son élection au poste de Vice-Président de la Conférence des Présidents des Parlements Africains (CoSPAL).

Le président de l’Assemblée nationale du Bénin est honoré pour le choix porté sur sa personne pour représenter l’Afrique de l’Ouest.

La CoSPAL a tenu sa 2ème Assemblée Générale les 26 et 27 octobre 2024 à Accra, au Ghana.

L’Assemblée a « marqué l’établissement officiel de la Conférence des présidents des parlements africains et l’adoption de sa Charte fondatrice, qui définit les objectifs de cette nouvelle Organisation parlementaire, notamment le renforcement de la concertation et de la coordination entre les présidents des parlements et assemblées législatives africains ».

Les délégués des parlements ont procédé à l’élection des membres des instances de la Conférence, à savoir l’Assemblée générale, les Comités exécutif et consultatif.

Alban Sumana Kingsford Bagbin, président du parlement ghanéen, a été élu président de la Conférence des Présidents des Parlements Africains.

Créée en 2020, la CoSPAL a pour mission de faciliter les délibérations et la coopération entre les parlements africains.

