Le Bénin capable d’écrire de belles pages de son histoire (Talon)

« Face à l’adversité la plus redoutable, le Bénin doit continuer à écrire les belles pages de son histoire », a souligné le chef de l’Etat Patrice Talon dans son message à la nation, ce mercredi 29 décembre 2021, au palais des gouverneurs à Porto-Novo.

Après une analyse, et la résilience face à la crise sanitaire du Coronavirus, le Bénin selon le chef de l’Etat, pourra toujours continuer sa marche vers le développement, et ceci, malgré les crises exogènes. « Face à l’adversité la plus redoutable, le Bénin doit continuer à écrire les belles pages de son histoire », a affirmé le président Talon.

Pour y parvenir, seuls l’effort permanent, la détermination résolue, la volonté de bien faire, la maîtrise du cap fixé et l’obsession d’y arriver, sont les conditions de la réussite, a précisé Patrice Talon. Ces conditions, à l’en croire, aideront à relever le défi du développement socioéconomique qui implique l’amélioration durable des conditions de vie.

A cet effet, tous les chantiers engagés pour structurer la modernisation du pays seront poursuivis, et de nouveaux seront lancés, a-t-il annoncé.

Tous ces chantiers sont pris en compte dans le Programme d’Actions du Gouvernement 2021-2026. Ce programme selon le chef de l’État, porte les ambitions du gouvernement, et traduit surtout sa détermination à bâtir le mieux-être pour tous. « Nous ferons donc en sorte que la dynamique observée ces dernières années se poursuive et s’amplifie afin que notre pays aille davantage mieux et que, comme nous l’avons dit, venant de loin, nous allions le plus loin possible sur la route du développement », a promis le président Talon. Pour lui, c’est à la portée, et c’est le challenge le plus passionnant pour son gouvernement.

F. A. A.

29 décembre 2021