Le Bénin à la tête du secrétariat de la WAAPAC

Gérard Gbénonchi, président de la Commission des Finances et des Echanges de l’Assemblée nationale, a été élu secrétaire général de l’Association des Commissions des finances de l’Afrique de l’Ouest (WAAPAC), mardi 24 mai 2022, pour un mandat de deux (02) ans. C’est lors des travaux de la 8e Conférence et assemblée générale annuelle de l’association tenus à Lomé(Togo).

« Rôle des parlements dans les mécanismes de relance économique post Covid-19 ». C’est sous ce thème que se sont déroulés les travaux de la 8e Conférence et assemblée générale annuelle de l’Association des Commissions des finances de l’Afrique de l’Ouest (WAAPAC), mardi 24 mai 2022 à Lomé au Togo. Les députés béninois Gérard Gbénonchi ; Gildas Agonkan ; Bida Nouhoum et Patrice Nobimè Agbodranfo ont représenté la huitième législature aux assises.

Lors des travaux, le député Gérard Gbénonchi, président de la Commission des Finances et des Echanges de l’Assemblée nationale, a présenté l’expérience du Bénin en matière de pratique du Débat d’orientation budgétaire (Dob) depuis 2014 et du vote parlementaire en période de Covid-19 en lien avec le thème central de la conférence.

Il a été procédé ensuite à l’élection des membres du bureau exécutif de l’Association des Commissions des finances de l’Afrique de l’Ouest (WAAPAC). C’est le Bénin à travers la personne du député Gérard Gbénonchi, président de la Commission des Finances et des Echanges de l’Assemblée nationale, qui a été élu au secrétariat général de WAAPAC.

Gérard Gbénonchi est élu pour un mandat de deux (02) ans. Selon une publication du député, le secrétaire général de la WAAPAC, assurera en collaboration avec les autres membres du bureau exécutif la coordination et la planification des activités de l’Association des Commissions des finances de l’Afrique de l’Ouest (WAAPAC).

Le Bureau exécutif est composé d’un président, de deux vice-présidents, d’un secrétaire général et d’un trésorier général.

WAAPAC regroupe les parlements ouest-africains.

31 mai 2022