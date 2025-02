Le Bénin, 7è pays moins corrompu en Afrique et 69è mondial

Le classement de l’Indice de perception de la corruption (IPC) 2024 de Transparency International place le Bénin à la 69è position sur 180 pays et territoires et au 7è rang en Afrique.

Avec un score de 45 /100 contre 43 en 2023, le Bénin fait un bond de 2 points dans le classement de l’Indice de perception de la corruption (IPC) 2024 de Transparency International, publié ce mardi 11 février 2025.

Le pays de Patrice Talon se positionne ainsi à la 69è place au niveau mondial.

Le Bénin se hisse à la 7è place en Afrique dans le classement 2024 au même titre que la Côte d’Ivoire (45/100), São-Tomé-et-Príncipe (45/100) et le Sénégal (45/100). C’est dire que les efforts du Bénin, ces dernières années, en matière de lutte contre la corruption et de renforcement de la transparence ont porté leurs fruits.

En 2024, la région de l’Afrique subsaharienne a une fois de plus enregistré le score moyen le plus bas de l’Indice de perception de la corruption (IPC), avec seulement 33 sur 100, 90 % de ses pays obtenant un score inférieur à 50.

Malgré ces résultats annuels très faibles, certains pays africains ont investi dans la lutte contre la corruption et réalisé des progrès remarquables, selon Transparency International.

Les Seychelles (score IPC : 71) restent le meilleur élève de la région, suivies par le Cap-Vert (64) et le Botswana (59).

La Guinée équatoriale (17), le Soudan du Sud (13) et la Somalie (11) obtiennent les résultats les plus faibles, sans aucun signe d’amélioration.

Au niveau mondial, le Danemark obtient le score le plus élevé de l’Indice (90) pour la septième année consécutive. Il est suivi de près par la Finlande (88) et Singapour (84).

L’IPC classe 180 pays et territoires en fonction de la perception du niveau de corruption au sein de leur secteur public sur une échelle de zéro (forte corruption) à 100 (aucune corruption).

Selon l’Indice de perception de la corruption (IPC) 2024, par Transparency International, les niveaux de corruption restent alarmants de par le monde, et la lutte contre la corruption s’essouffle.

Le rapport a mis en évidence de graves niveaux de corruption dans le monde entier, plus de deux tiers des pays obtenant une note inférieure à 50 pour 100. La moyenne mondiale de l’Indice reste de 43, ce qui montre à quel point il est urgent de prendre des mesures pour lutter contre la corruption. « La corruption est une menace mondiale en constante évolution qui ne se contente pas de saper le développement, loin de là : c’est une cause essentielle du déclin de la démocratie, de l’instabilité et des violations des droits humains. La communauté internationale et chaque nation doivent faire de la lutte contre la corruption une priorité absolue à long terme. C’est capital pour faire reculer l’autoritarisme et parvenir à un monde pacifique, libre et durable. Les tendances dangereuses révélées par l’Indice de perception de la corruption de cette année montrent qu’il est nécessaire de prendre des mesures concrètes dès maintenant pour lutter contre la corruption à l’échelle mondiale », explique François Valérian, président de Transparency International.

