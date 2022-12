Lancement officiel de la campagne électorale du MPL à Tchetti

1- Ralliements et Adhésion surprises enregistrés

Le directoire du mouvement populaire de Libération a procédé, samedi dernier, 24 décembre 2022 à Tchétti, dans la Commune de Savalou au lancement officiel de sa campagne électorale comptant pour les législatives du janvier 2023 au Bénin. Plusieurs interventions ont constitué l’essence d’une telle cérémonie grandiose par laquelle des adhésions et ralliements ont été actés en présence des autorités politico administratives.

Tout a commencé, dans l’après-midi par une caravane guidée sur des principales artères de la ville pour finir sur le terrain de sport de l’école primaire publique d’Attiba à Tchetti. Après la prière des dignitaires du culte endogène,Une série d’interventions dont, le mot de bienvenu du comité d’organisation, celles du représentant des jeunes ; de la représentante des femmes assurée par Dame Sérifatou Garba, suppléante du premier titulaire et les impressions des nouveaux adhérents a été faite avec pour sujet et objet commun, le renouvellement de la classe politique béninoise en marge des législatives prochaines.

À leur suite, Laurent Gnacadja, ancien maire de Glazoué et tête de liste du MPL dans la 10ème Circonscription électorale a pour sa part, appelé à un vote sanction afin que soit restaurée, l’incarnation démocratique qu’a perdu le Bénin, depuis 2016 à l’avènement du régime de “la rupture“. “Nous sommes la vraie opposition“, a-t-il soutenu ajoutant, “nous allons au parlement pour corriger les lois liberticides, pour permettre le retour des exilés politiques, pour libérer les détenus politiques et pour décrisper l’atmosphère sociopolitique béninoise“. “C’est dans la paix que nous y parviendrons“, a conclu l’ancien conseiller à la gouvernance locale du régime Yayi II.

C’est le nouveau maître politique des lieux, Expérience Tèbè qui, avant de déclarer, lancée la campagne électorale de son parti, a invité tout le peuple béninois à barrer la voie à l’imposture et donc au parlement monocolore. “Nous devons éviter que notre démocratie ne soit plus jamais si rabaissée“, a-t-il suggéré. A-t-il également exhorté les militants du parti à la grande vigilance afin que leurs voix ne soient volées. En conséquence, il a proposé la mise en place d’une brigade anti fraude.

Cette cérémonie officielle de lancement de campagne électorale qui connu l’arrivée au sein des balayeurs, des leaders d’opinion et acteurs politiques des camps adverses a pris fin une note festive assurée par des artistes locaux. Candidat et premier titulaire dans la neuvième Circonscription, son fief politique réunissant, réunissant les communes de Dassa, Savalou et Bantè, Expérience Tèbè s’est fait entouré pour la circonstance, d’une forte délégation des membres du directoire du parti.

27 décembre 2022 par