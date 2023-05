Lancement en Afrique d’une nouvelle plateforme de paiement intégrée

Le groupe MultiChoice (www.MultiChoice.com), Rapyd et General Catalyst ont annoncé aujourd’hui la création d’une entreprise communune visant à développer une plateforme de paiement intégrée pour l’Afrique. Cette entreprise commune fonctionnera sous l’ombrelle d’une nouvelle société appelée Moment.

Moment offre aux entreprises africaines une infrastructure de paiement élargie, leur permettant de collecter et d’effectuer des paiements plus facilement, plus rapidement et à un prix plus abordable, comme le préfèrent leurs acheteurs ou leurs fournisseurs. Moment offrira également des options supplémentaires aux consommateurs pour leur permettre de dépenser et d’économiser de l’argent plus judicieusement. L’objectif est de transformer les systèmes de paiements en Afrique en rendant les paiements numériques plus accessibles et plus fiables pour les paiements nationaux, transfrontaliers et mondiaux.

"Nous sommes ravis de notre collaboration avec Rapyd et General Catalyst qui va répondre au besoin d’une plateforme de paiement accessible et fiable pour de nombreuses petites entreprises et des millions de consommateurs en Afrique. Investir dans cette entreprise est une progression logique pour nous, car déjà chaque mois, nous traitons les paiements de 22 millions de ménages dans 50 pays d’Afrique. Moment s’inscrit dans notre stratégie d’expansion de notre écosystème, en investissant dans des entreprises adjacentes qui fournissent des services évolutifs, soutenus par la technologie", a déclaré Calvo Mawela, le PDG du groupe MultiChoice.

Moment consolidera les 3,5 milliards de dollars de paiements que le groupe MultiChoice traite chaque année, afin d’élargir les options offertes aux abonnés et pour améliorer l’efficacité des processus de paiement, ainsi que pour étendre le réseau de paiement le plus complet d’Afrique aux entreprises africaines et internationales.

"Nous sommes ravis de pouvoir nous associer à MultiChoice et à nos partenaires de réseau pour offrir aux entreprises la plateforme de paiement la plus complète d’Afrique grâce à Moment. L’Afrique est l’un des marchés les plus passionnants au monde - avec d’énormes possibilités d’expansion de l’utilisation des paiements numériques, mais aussi de faire passer les paiements en espèces à des paiements numériques en temps réel et capitaliser sur le formidable esprit d’entreprise des entreprises africaines", déclare Arik Shtilman, le PDG de Rapyd.

"L’Afrique représente l’une des opportunités d’investissement les plus intéressantes pour les investisseurs mondiaux. Au cours des 20 prochaines années, la majeure partie de la croissance démographique mondiale se produira en Afrique, parallèlement à une urbanisation croissante. Les consommateurs et les entreprises africaines ne se contentent pas de faire du commerce en ligne, ils vont constituer la main-d’œuvre du monde entier au cours des 20 prochaines années", ajoute Adam Valkin, directeur général de General Catalyst Partners.

Le plan à long terme consiste à fournir l’infrastructure nécessaire aux paiements panafricains pour les 44 millions de petites entreprises opérant sur le continent. Il s’agit également de transformer en paiements numériques les 90 % de transactions de ventes au détail qui s’effectuent actuellement en espèces. Moment vise à rendre les transactions numériques plus accessibles aux 350 millions de consommateurs qui n’ont pas ou peu de comptes en banque ou d’accés au services bancaires.

Parmi les services à long terme proposés par Moment, on peut citer

Paiements dans plus de 40 pays d’Afrique par le biais de plus de 200 méthodes de paiement préférées localement pour collecter, décaisser et gérer les risques.

Favoriser l’adoption de PayShap, TCIB, NQR et d’autres méthodes de paiement en temps réel sur tous les marchés.

Commerce global-africain pour les importateurs et les exportateurs avec des comptes virtuels dans plus de 40 devises et des paiements locaux dans plus de 130 pays.

Outils de paiement, inventaire approfondi à vendre et services financiers pour les micro-entrepreneurs et les PME.

Proposer aux consommateurs paiements, épargne et récompenses.

"Moment donne à MultiChoice une nouvelle occasion d’apporter une contribution significative au développement économique du continent africain. Il jouera un rôle clé dans l’accélération du passage de paiements en espèces aux paiements numériques pour tous les consommateurs et toutes les entreprises et rendra le continent plus propice aux investissements pour les acteurs mondiaux, en connectant les paiements de l’Afrique au monde entier", a conclu M. Mawela.

À propos du groupe MultiChoice :

Le groupe MultiChoice (MCG), entré en bourse sur le Tableau Principal de la Bourse de Johannesburg (JSE) le 27 février 2019, est un des fournisseurs de divertissement vidéo dont la croissance est la plus rapide au monde, fournissant produits et services de divertissement à 22 millions de ménages dans 50 pays du continent africain. Ses antécédents de plus de 35 ans reflètent son engagement à ne fournir au public que le meilleur contenu local, sportif et international.

Les partenariats solides de MCG avec distributeurs, installateurs et sociétés de télécommunications, ainsi que ses solutions de paiement bien établies, ses prix compétitifs et son choix de formules d’abonnement continuent de lui assurer une place sur le marché mondial, tout en offrant des solutions uniques sur le marché africain.

Ses solutions de diffusion directe (DTH), de télévision numérique terrestre (DTT) et over-the-top (OTT) permettent à l’entreprise de rester pertinente et de s’aligner sur l’évolution des habitudes des consommateurs tout en conquérant de nouveaux marchés.

Le contenu est au cœur de notre activité. MCG vise à fournir un contenu de qualité partout, à tout moment et sur n’importe quel appareil grâce à une offre complète de divertissement vidéo à différents niveaux de prix. En tant que pionnier du divertissement vidéo en Afrique, MCG joue un rôle important en rendant l’information et le divertissement facilement accessibles aux Africains.

MCG vise à obtenir des droits sur le contenu de manière rentable reflètant la diversité de son public. Son portefeuille substantiel comprend un contenu local primé (élément clé de différenciation dans son offre de services), une offre sportive de premier plan (y compris des capacités de production) et l’accès à un contenu international, partagé sur les plates-formes du groupe : DStv, GOtv, Showmax, M-Net et SuperSport.

Grâce aux solutions de sécurité qu’Irdeto, son entreprise technologique, apporte au groupe, MCG dispose d’une capacité technologique supérieure. Ces solutions permettent à MultiChoice de protéger ses investissements, de créer de nouvelles offres et de lutter contre la cybercriminalité. Avec plus de 50 ans d’expertise dans le domaine de la sécurité logicielle, les solutions de sécurité logicielle et les cyber-services d’Irdeto protègent plus de 6 milliards d’appareils et d’applications pour certaines des plus grandes marques du monde.

