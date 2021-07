Lancement de la sixième édition du prix francophone de l’innovation dans les médias

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Radio France internationale (RFI) et Reporters sans Frontières (RSF) lancent conjointement, ce jeudi 1er juillet 2021, l’appel à candidatures de la sixième édition du « Prix francophone de l’innovation dans les médias », qui vise à encourager un secteur en pleine évolution et à renforcer la liberté de la presse et le droit à l’information en langue française.

Les candidatures sont ouvertes du 1er juillet au 31 août 2021 sur les sites Internet de l’OIF, de RFI et de Reporters sans Frontières.

Cet appel s’adresse à tous les médias (radio, télévision, presse écrite et nouveaux médias) des 88 États et gouvernements membres de la Francophonie qui ont su développer des offres innovantes prenant en compte les nouveaux modes de consommation et d’accès à l’information. Le prix sera remis en novembre 2021.

Les lauréats, désignés par un jury composé de représentants de l’OIF, de RFI et de RSF ainsi que d’autres personnalités du monde des médias francophones, recevront une dotation de 15 000 euros (1er Prix), 10 000 euros (2e Prix) et 5 000 euros (3e Prix).

Les candidats peuvent soumettre leur projet en ligne à l’adresse suivante :

https://www.francophonie.org/prix-francophone-innovation-medias-2021

A propos de l’OIF

L’OIF est une organisation internationale qui compte 88 États et gouvernements : 54 membres de plein droit, 7 membres associés et 27 observateurs. Dans le cadre de sa mission en faveur de la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme, l’OIF agit pour la promotion de la liberté de la presse dans l’espace francophone, à travers notamment le soutien au développement et à la professionnalisation des médias ainsi que le renforcement de la régulation indépendante de ce secteur.

À propos de RFI, une radio du groupe France Médias Monde

RFI est une radio française d’actualité, diffusée mondialement en français et en 15 autres langues*, via 154 relais FM, en ondes courtes, sur une trentaine de satellites à destination des cinq continents, sur Internet et applications connectées, et compte plus de 1 700 radios partenaires qui reprennent ses programmes. Grâce à l’expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau de 400 correspondants, RFI propose à ses auditeurs des rendez-vous d’information et des magazines offrant les clés de compréhension du monde. La radio mondiale réunit 58,1 millions d’auditeurs mesurés chaque semaine et ses environnements numériques enregistrent 33,4 millions de visites chaque mois (moyenne 2020) ainsi que 25,9 millions d’abonnés sur Facebook, Twitter et Instagram (mai 2021). RFI est la première radio française d’actualité sur Facebook. rfi.fr

*anglais, chinois, créole haïtien, espagnol, haoussa, khmer, kiswahili, mandenkan, persan, fulfulde, portugais, brésilien, roumain, russe, vietnamien.

À propos de RSF

Reporters Sans Frontières (RSF) est une organisation internationale non-gouvernementale qui défend la liberté, l’indépendance et le pluralisme du journalisme partout dans le monde. Reconnue d’utilité

publique en France, RSF bénéficie d’un statut consultatif à l’ONU, à l’Unesco, au Conseil de l’Europe et à l’Organisation internationale de la Francophonie. Le siège à Paris travaille avec des bureaux à Bruxelles, Londres, Washington, Rio, San Francisco, Tunis, Dakar et Taipei, des sections en Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, Suède, Suisse et des correspondants dans 130 pays.

