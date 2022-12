La validité de l’accord d’association Maroc-Grande Bretagne confirmée

La Cour administrative de Londres a rejeté, lundi 5 décembre 2022, la demande d’une ONG britannique (WSC), qui s’oppose à l’accord d’association liant le Maroc et la Grande-Bretagne.

Rejet d’une action en justice contre l’accord d’association Maroc-GB. L’ONG britannique (WSC) œuvrant pour le compte du ‘’polisario’’ a attaqué en justice l’accord d’association Maroc-GB. La Cour administrative de Londres a rendu son verdict en rejetant la demande de l’Ong. Ce verdit vient confirmer la validité de l’accord d’association qui lie le Maroc et le Royaume-Uni.

« Nous saluons le verdict d’aujourd’hui. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le Maroc pour maximiser les 2,7 milliards de livres sterling d’échanges entre nos pays », a déclaré un porte-parole du ministère britannique du Commerce international. A l’en croire, les britanniques sont impatients de poursuivre les échanges avec leurs homologues marocains par le biais du Conseil d’association l’année prochaine.

Signé le 26 octobre 2019 à Londres, l’Accord d’association entre le Maroc et le Royaume-Uni, est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Cet accord restitue, « dans le contexte des relations bilatérales, l’ensemble des effets que les deux pays s’accordaient, mutuellement, dans le cadre de l’Accord d’association Maroc-UE ».

L’accord assure « la continuité des échanges entre le Maroc et le Royaume-Uni après le 31 décembre 2020 ». Il constitue également « une garantie aux entreprises marocaines et britanniques qui entreprennent des relations économiques et commerciales dans tous les secteurs de coopération et couvrant la totalité du Royaume ».

A.Ayosso

5 décembre 2022 par