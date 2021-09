La société civile remercie les deux présidents Yayi et Talon

La Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile (Osc) du Bénin coordonnée par Wanep-Bénin s’est réjouie de la rencontre tenue ce mercredi 22 septembre 2021 entre le Président de la République Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boni Yayi. C’est à travers une déclaration signée de la présidente de la Plateforme.

« La plateforme électorale se réjouit de cette rencontre qu’elle a, de tout temps, recommandée pendant la période électorale pour l’apaisement des tensions. Elle remercie les deux présidents d’avoir offert ce moment au peuple Béninois au lendemain de la commémoration de la Journée Internationale de la Paix », lit-on dans une déclaration en date du 22 septembre 2021 et signée de la présidente de la Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile (Osc), Fatoumatou Batoko Zossou.

La plateforme a émis le souhait que la rencontre soit la « première d’une longue série qui contribuera à ramener, au Bénin, la paix et des processus électoraux plus inclusifs et davantage festifs ».

M. M.

