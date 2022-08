La réponse du Ministère sur l’existence de l’UDBN

Finie la polémique sur l’existence ou non du parti Union Démocratique pour un Bénin Emergent (UDBN).

L’UDBN a cessé d’exister après sa fusion avec le Bloc Républicain (BR).Telle est la polémique née à la suite de l’annonce du retrait du parti de son union avec le BR. Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a tranché sur la question.

L’Union Démocratique pour un Bénin Emergent (UDBN) a commis un huissier de justice pour vérifier l’existence du parti. Et, la réponse est sans ambages ! L’UDBN figure toujours sur la liste des partis politiques régulièrement enregistrés au Bénin.

M. M.

22 août 2022