La rentrée touristique démarre ce jeudi

Situé à l’extrême nord-ouest du Bénin, dans le département de l’Atacora, le Parc national de la Pendjari rouvre ses portes ce jeudi 15 octobre 2020 avec de nouvelles innovations et mesures de sécurité.

Le Parc national de la Pendjari est prêt à accueillir dès ce jeudi, les amoureux de la nature. Selon Thomas Armitt, directeur du tourisme et du développement des affaires, dans le cadre de cette nouvelle rentrée 2020-2021, plusieurs innovations ont été faites dans le Parc. Il y a entre autres : le remplacement de la signalétique, la rénovation complète du Pendjari Lodge, et le lancement d’une nouvelle activité au Lodge.

« C’est une activité qui s’appelle ‘’Dormir à la belle étoile’’. Ce qu’on prévoit avec cette activité, c’est d’amener le visiteur en safari de soirée pour essayer de voir les animaux, après prendre l’apéritif, le dîner et aussi avoir l’opportunité de dormir en brousse dans une grande moustiquaire de luxe sur mesure », a expliqué Thomas Armitt.

A en croire le directeur du tourisme et du développement des affaires, le visiteur va pouvoir dormir sur un lit douillet avec une vue sur le ciel étoilé. La rénovation du Pendjari Lodge a pris en compte, la piscine, le restaurant. A cela s’ajoutent des bungalows qui sont bien décorés avec une vue sur le coucher du soleil.

« Nous avons aussi amélioré l’expérience dans les tentes de safari classique », a ajouté Thomas Armitt. Les infrastructures au niveau des sites touristiques dans le parc ont été aussi réaménagées.

Au parc national de la Pendjari, de nouvelles mesures sanitaires sont également prises pour éviter la contamination et la propagation du coronavirus. Il s’agit entre autres : de la prise de température de tous les employés du parc chaque matin ; l’installation des postes de lavage de mains à des points stratégiques et la disponibilité de gel hydro alcoolique.

Tout le personnel a été formé sur les gestes barrières.

La sécurité renforcée à la Pendjari

Outre les dispositions sanitaires, les moyens et dispositif sécuritaire ont été renforcés pour mettre les touristes, les guides de tourisme, les travailleurs et gestionnaires de la Pendjari, à l’abri du pire.

Le Parc national de la Pendjari est l’une des plus grandes réserves protégées restantes en Afrique de l’Ouest. Il figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

