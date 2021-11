La refonte du maillage territorial, une priorité du ministère de la défense

Le ministre en charge de la défense nationale a défendu, vendredi 26 novembre dernier, face aux députés membres de la commission des finances, le budget de son département ministériel. La refonte du maillage territorial, c’est la priorité pour l’année 2022 selon l’annonce faite par Fortunet Alain Nouatin.

« Pour 2022, ce à quoi nous pouvons nous attendre de majeur, c’est une refonte du maillage territorial qui va changer de paradigme parce que les menaces ne sont plus du même type », a confié Fortunet Alain Nouatin, ministre de la défense nationale. Pour lui, il est nécessaire que le Bénin adapte le maillage de son territoire aux nouveaux types de menaces. Cela passera selon le ministre, par la construction de beaucoup d’autres infrastructures sur toute l’étendue du territoire national.

M. Nouatin a exprimé sa reconnaissance aux députés qui ont prêté une oreille attentive à l’exposé qu’il a présenté. Ces derniers, selon le ministre, se sont préoccupés du devenir de l’armée, et de la question sécuritaire au Bénin.

Par rapport aux inquiétudes, le ministre de la défense a rassuré qu’au Bénin, « la sécurité, la protection de chaque Béninois est, et sera toujours assurée ».

L’intégrité territoriale et la protection de l’économie du pays sont également les missions attribuées aux forces armées béninoises, a-t-il ajouté.

F. A. A.

29 novembre 2021 par