La réaction de l’avocat de Sébastien Ajavon

Me Marc Bensimon, avocat de Sébastien Ajavon a réagi à la saisie des biens meubles au domicile de son client sous saisie judiciaire dans le cadre de l’affaire de 169 millions de francs CFA pour une fraude à la TVA.

Le vendredi 1er juillet dernier, il a été procédé sous escorte des forces de sécurité et de défense et en présence d’huissier et de représentants de Sébastien Ajavon à la saisie des biens meubles (fauteuils, tables dorées) et d’une berline de luxe noire au domicile de Sébastien Ajavon conformément à une ordonnance judiciaire dans le cadre de l’affaire de plusieurs milliards de TVA non reversés au trésor public.

Me Marc Bensimon, avocat de Sébastien Ajavon, a réagi sur Rfi. « Lui (Sébastien Ajavon) a une vision heureusement plus élevée et soutient sa famille, ses enfants. Ils savent qu’ils ne peuvent pas retourner au Bénin. Ils savent que tous leurs biens sont saisis, mais de là à aller chercher des petites cuillères, la table de la cuisine, les fauteuils… C’est parfaitement inadmissible », a déploré Me Marc Bensimon, qui précise que tout cela entre dans la droite ligne de ce que subit son client depuis 2017.

L’épouse de l’opérateur économique Sébastien Ajavon « est dans une tristesse sans voix », selon Me Marc Bensimon.

