La production cinématographique marocaine fait sensation à la Mostra de Venise

La ville de Venise, en Italie, accueille la 81e édition du Festival du film de la Mostra du 28 août au 7 septembre. Cette édition a suscité un grand intérêt pour la production cinématographique marocaine.

La délégation marocaine, dirigée par Abdelaziz El Boujdaini, directeur du Centre Cinématographique Marocain, était composée de quatre maisons de production marocaines de renommée mondiale : DUNE Films, représentée par la productrice Sanae El Kilali, est une société qui bénéficie de la confiance des plus grands cinéastes mondiaux pour produire de nombreux films internationaux au Maroc, tels que la deuxième partie du film Gladiator, qui sera projetée en salles en novembre prochain, et la série Flight 103, qui raconte l’histoire de l’attentat de Lockerbie.

ZAK Productions, représentée par le producteur Zakaria Alaoui, spécialisée dans la production cinématographique. Parmi ses productions figurent le film international Indiana Jones, dont le cinquième volet a été présenté en 2023, et le film Mission Impossible 5 avec l’acteur mondialement connu Tom Cruise.

AGORA Films, représentée par la productrice Souad Lamriki, spécialisée dans la production cinématographique franco-marocaine, comme le film LA DARONNE et le film INDIGO. KASBAH Films, représentée par le producteur Karim Debbagh, qui a présenté de nombreuses œuvres étrangères telles que le film Men in Black 2.

Lors d’une conférence sur le cinéma marocain intitulée “Le Maroc : une terre accueillante pour la production de films étrangers grâce au programme de soutien financier”, la délégation marocaine a mis en lumière les grandes potentialités de notre pays dans le domaine de la production cinématographique. Ils ont également souligné le développement remarquable de l’industrie cinématographique au Maroc grâce à la diversité des paysages naturels ainsi qu’aux villes historiques comme Ouarzazate et Essaouira, qui ont attiré de nombreuses productions cinématographiques internationales telles que Gladiator et Game of Thrones.

Il est à noter que le cinéma marocain et l’industrie cinématographique mondiale au Maroc connaissent ces dernières années une dynamique croissante grâce aux hautes directives royales et au soutien du Centre Cinématographique National, dirigé par Abdelaziz El Boujdaini, aux sociétés de production nationales, grâce au programme de soutien financier qui vise à faire bénéficier les sociétés de production de compensations sur les taxes et impôts, ce qui vise à encourager les cinéastes mondiaux à choisir le Royaume du Maroc comme destination pour leurs productions.

4 septembre 2024 par ,