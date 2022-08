La première session criminelle de l’année 2022 achevée ce vendredi

Les travaux de la première session criminelle de l’année 2022 du tribunal de première instance de première classe de Cotonou se sont achevés ce vendredi 12 août 2022. Durant les 31 jours qu’a duré ladite session, 51 dossiers ont été examinés.

Les dossiers examinés au cours de la première session criminelle de l’année 2022 du tribunal de Cotonou portent entre autres sur des faits de parricide, tentative d’assassinat, viol, assassinat, association de malfaiteurs, escroquerie, faux en écriture authentique et publique, avortement, infanticide et complicité, avortement suivi de mort et exercice illégal de la médecine, coups mortels, recel et vol, viol sur mineure, violence sexuelle, meurtre et homicide involontaire, coups et blessures volontaires, pratique de sorcellerie, magie ou charlatanisme, vol qualifiés, abus de confiance aggravé, exposition d’enfant en un lieu solitaire, non dénonciation de crime, empoisonnement, et trafic d’ossement humains.

