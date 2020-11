La maquette du futur siège du Parlement présentée aux députés

Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato a présenté aux députés la maquette du futur siège de l’Assemblée nationale. Elle a pris en compte les amendements faits par les députés en mars dernier lors de la présentation de l’avant-projet.

Le nouveau siège du Parlement sera construit sur un site de 7 hectares (sur le domaine de l’ex-Direction Générale de la Gendarmerie non loin de l’actuel siège de l’Assemblée nationale).

Selon le ministre José Tonato, c’est « un site qui sépare l’Assemblée du Lycée Béhanzin, bordé du côté Est par le Stade Charles de Gaulle.

« Nous avons le bâtiment principal avec une partie de l’administration au niveau du rez-de-chaussée et de l’esplanade. En dehors du bâtiment principal, nous avons la questure et les services annexes, la garde etc. », a expliqué le ministre José Tonato.

Le siège de l’Assemblée nationale sera entouré d’un grand parc. Au niveau du rez-de-chaussée, il y a la salle de l’hémicycle, six salles de conférences et un restaurant cafétéria.

« Nous avons également la direction de la questure, la documentation, l’infirmerie et le parking couvert », ajoute le ministre Tonato. Au niveau de l’esplanade qui est le deuxième niveau au-dessus du rez-de-chaussée, il y a le jardin des députés et le parc public.

Le 1er étage abrite le bureau du président de l’Assemblée nationale et des différents responsables parlementaires.

Les députés auront accès à leurs bureaux au deuxième étage. Le secrétariat général administratif se trouve au troisième étage. « Sur la toiture-terrasse, nous avons une vue panoramique et des locaux techniques », a indiqué le ministre.

Le design du nouveau siège de l’Assemblée nationale, qui se présente sous forme d’un arbre est l’œuvre du béninois Bosco Todjinou et de l’architecte burkinabé Francis Kéré.

Le budget de ce chantier est de vingt-cinq (25) milliards de FCFA. Les travaux débuteront dès 2021 pour une durée de deux (02) ans.

A.A.A

11 novembre 2020 par