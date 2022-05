La lutte contre l’absentéisme semble porter ses fruits sous Talon

Le taux de retard et d’absentéisme dans l’administration publique béninoise est en baisse sous le gouvernement de Patrice Talon grâce aux différentes réformes entreprises.



La lutte contre l’absentéisme et les retards dans l’administration publique semble porter ses fruits sous le gouvernement de la Rupture. Des dispositions ont été prises pour réduire l’absentéisme et les retards. Selon Nounagnon Germain Alokpo, Inspecteur Général des Services et Emplois Publics au Ministère du travail et de la Fonction publique, chaque gouvernement essaye de faire un travail pour réduire le taux d’absentéisme. Le taux de retard dans l’administration poursuit-il, était de 67,39% en 2012. En 2017, le taux s’est établi à 20% soit une régression de 47%. « Le gouvernement du président Talon a pris la mesure de la situation. Quand vous voyez aujourd’hui le style de management de gouvernance au sommet de l’Etat, c’est véritablement la rigueur. C’est le ton au sommet. Quand le ton au sommet est au beau fixe et qu’à chaque fois on met l’accent sur la promotion des valeurs éthiques et morales ça ne peut qu’avoir des impacts positifs », a confié Germain Alokpo.

Entre 2010-2012, il a été procédé à une phase-pilote de mise en place des portiques magnétiques pour contrôler la ponctualité des agents et leur assiduité au travail au niveau des structures administratives. Cette phase-pilote n’a pas été concluante. Sous le gouvernement de Patrice Talon, le ministère du Travail et de la Fonction Publique avec à sa tête Adidjatou Mathys a déployé les inspecteurs pendant près de deux ans dans toutes les structures administratives pour les contrôles. « Le gouvernement a essayé de réorganiser les organes de contrôle pour qu’ils puissent davantage se focaliser sur non seulement l’aspect de retard mais aussi sur la gouvernance des services publics en général. Cela a également permis de faire régresser le phénomène », souligne l’Inspecteur Général des Services et Emplois Publics.

Germain Alokpo a insisté sur le contrôle hiérarchique et les registres de présence. « Au cours de nos contrôles, nous y veillons. On veille à ce que le registre existe et qu’il y a un agent responsabilisé pour surveiller le remplissage du registre », a-t-il affirmé.

Nouveaux horaires dans l’administration publique

A la suite d’une étude, le gouvernement a procédé au réaménagement des horaires de travail dans le public. Les nouveaux horaires (Matin : 8h à 12h30, Pause : 12h30 à 14h ; Après-midi : 14h à 17h30) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2021. Le but de cette réforme est de garantir la qualité du service public autant que la vie familiale et l’épanouissement des agents de l’Etat.

A en croire Germain Alokpo, il faut un certain nombre d’années, au moins deux ans pour apprécier l’impact de cette réforme. « Il faut une étude d’impact (...) il y a toute une série de travail à faire, d’évaluation interne etc. ». Dans le cadre de cette enquête à Cotonou, nous avons échangé avec une vingtaine d’agents de l’administration publique. Pour eux, les nouveaux horaires permettent de se libérer plus tôt pour mieux s’occuper de soi-même et de sa famille.

Selon une source qui a voulu garder l’anonymat, certes il y a moins d’absents et de retards grâce aux réformes du gouvernement actuel mais certains agents peinent à se mettre au pas. « Des agents sont prêts à quitter le boulot à 17 h 30 mais pas prêts à venir à 8 heures ou reprendre le travail exactement à 14 heures. Il va falloir intensifier la sensibilisation et le contrôle », a-t-il indiqué.

Sanctions encourues par les agents réfractaires

Les personnels de la fonction publique comprennent les fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires territoriaux et les agents contractuels de l’Etat. La loi n˚2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique (Chapitre V : Du régime disciplinaire) a prévu des sanctions disciplinaires à l’encontre de l’agent en cas de faute commise. Pour les fonctionnaires, il y a des sanctions du premier degré, du deuxième degré et du troisième degré. Lorsque le fonctionnaire de l’Etat vient en retard trois fois, de plus d’une demi-heure au service au cours d’une semaine, le supérieur hiérarchique peut lui faire un rappel à l’ordre.

« Lorsque vous vous absentez de votre poste de travail sans justification pendant une demi-journée à deux jours, on peut vous faire un avertissement écrit. Il y a également un avertissement avec inscription au dossier », explique l’inspecteur Alokpo. Parmi les sanctions du premier degré, il y a aussi le blâme. Selon l’article 70 de la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique, « le blâme est une réprobation faite à un fonctionnaire contre qui des griefs sont relevés dans sa manière de servir et ou dans son comportement ». Le blâme est prononcé en cas d’absence non justifiée au-delà de quarante-huit heures.

Au titre des sanctions de deuxième degré pour le fonctionnaire, il y a la mise à pied avec suppression de traitement pour une durée ne pouvant excéder 15 jours. Cette sanction est prononcée lorsque, le fonctionnaire s’absente pendant plusieurs jours (entre 2 jours et 60 jours - absence non autorisée ou non motivée).

« Lorsque l’absence est dans l’ordre de 60 jours et plus, là c’est carrément un abandon de poste », a-t-il souligné. Le fonctionnaire risque une révocation sans perte des droits à pension.

« La révocation emporte exclusion définitive du fonctionnaire du corps auquel il appartient », précise l’article 80 de la loi. Il s’agit d’une sanction du troisième degré.

En ce qui concerne les agents contractuels de droit de l’Etat régis par décret, les sanctions qui peuvent être infligées sont l’avertissement verbal, l’avertissement écrit, l’avertissement avec inscription au dossier, le blâme, la mise à pied sans solde. La spécificité ici, informe l’Inspecteur c’est que l’abandon de poste pendant 60 jours peut conduire à une rupture du contrat.

Les agents rencontrés dans le cadre de cette enquête disent avoir connaissance des sanctions encourues en cas d’absence au poste ou de retard. « Lorsqu’un agent se retrouve dans une situation délicate, ou il y est dans une incapacité de pouvoir venir au poste, il doit informer d’abord son supérieur hiérarchique », relève Germain Alokpo.

Autres mesures à prendre en compte

L’absentéisme dans l’administration publique peut créer entre autres des dysfonctionnements tels que l’affaiblissement de la productivité, une dégradation de la qualité du service, une démobilisation des agents etc. « Je crois qu’il faut rester à l’écoute des agents. Être à l’écoute des salariés est primordial dans la lutte contre l’absentéisme », a confié un agent de la fonction publique en retraite. L’Etat suggère-t-il, doit penser à l’amélioration des conditions de travail des employés. « Ça motive le personnel », a signalé Armand Loko.

L’employé doit aussi coordonner ses valeurs professionnelles avec son emploi. « Certains agents travaillent moins mais veulent être mieux rémunérés. Quand on est à un poste, il faut bien faire son travail », a relevé le septuagénaire. Pour lui, l’Etat aussi bien que les employés ont chacun leur part de responsabilité dans la lutte contre l’absentéisme.

Akpédjé Ayosso

