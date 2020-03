La liste des candidats de l’UP enregistrée

Les partis politiques désireux de prendre part aux élections communales et municipales du 17 mai prochain affluent à la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour le dépôt de leurs dossiers de candidature.

Pour le compte du parti Union Progressiste (UP), c’est les députés Aké Natondé et Orden Alladatin, et Christelle Houndonougbo qui ont fait le déplacement au siège de l’institution chargée de l’organisation des élections au Bénin. Il sonnait environ 21h30 mn quand les représentants du parti ont fait leur entrée à la CENA.

Tout comme l’UP, le Bloc Républicain, les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), d’autres partis en règle sont à la CENA pour le dépôt de leurs dossiers de candidature.

L’ouverture du dépôt des dossiers de candidature a été lancée depuis le 02 mars dernier. Mais la plupart des formations politiques comme à leur habitude, ont attendu le dernier jour pour remplir les formalités à la CENA.

La clôture du dépôt des dossiers de candidature est impérativement fixée ce mercredi à minuit.

