La gestion des zones côtières, de la biodiversité au cœur d’une réunion de l’UEMOA

La ville de Dakar au Sénégal accueille le vendredi 17 juin 2022, une réunion des ministres en charge de l’environnement des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). La gestion des zones côtières, de la biodiversité et des aires protégées de l’Afrique de l’Ouest sera le principal sujet de discussion.



La gestion des zones côtières, de la biodiversité et des aires protégées de l’Afrique de l’Ouest au cœur d’une réunion de l’UEMOA. Il sera également question au cours de cette rencontre, de l’examen des textes sur la gestion des zones côtières et marines, et de faire le bilan des activités 2020 des littoraux de l’Afrique de l’Ouest.

Selon le communiqué de presse, les ministres passeront également en revue l’Observatoire du Littoral Ouest Africain (ORLOA) et sa feuille de route ainsi que l’état de mise en œuvre du Programme d’Appui pour la Préservation de la Biodiversité et les écosystèmes fragiles à la gouvernance environnementale et au changement climatique en Afrique de l’Ouest (PAPBIO). Le Programme d’Appui pour la Préservation des Écosystèmes Forestiers en Afrique de l’Ouest (PAPFOR), figure également dans l’agenda ministériel.

La réunion des ministres sera précédée de celle des experts des Etats membres de l’UEMOA, des institutions de mise en œuvre du Projet d’Investissement pour la Résilience des Zones Côtières en Afrique de l’Ouest (WACA ResIP), de la CEDEAO, de la CEEAC, et de la Banque mondiale le 16 juin 2022.

Cette réunion connaîtra également la participation des ministres en charge de l’environnement des Etats membres de la CEDEAO, ainsi que la Mauritanie, et Sao Tomé-et-Principe.

