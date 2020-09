La fondation Reine-Mère aux côtés des démunis à Abomey

Enfin une assistance sociale digne de ce nom pour les populations d’Abomey. La Fondation Reine-Mère était, le week-end à Abomey pour des opérations de distribution de céréales aux populations. C’est la présidente fondatrice elle-même Ghislaine Adjakidjè qui a conduit la délégation des donateurs dans la cité des rois.

Une centaine de foyers gratifiés de colis de céréales et de nombreux autres dons le week-end dernier à Abomey. Ce fut au cours d’une cérémonie organisée par la Fondation Reine-Mère présidée par Ghislaine Adjakidjè. Après plusieurs localités dans tout le pays, c’est le tour du quartier Goho d’Abomey d’être identifié par les organisateurs pour accueillir la délégation venue remettre les dons aux populations identifiées au préalable par l’antenne locale du zou de la fondation. Les opérations de distribution, de vivres essentiellement, ont débuté par une rencontre physique le samedi 13 septembre 2020 entre la présidente Ghislaine Adjakidjè et de nombreux représentants de foyers démunis au domicile d’un des donateurs de la fondation sis à Goho Abomey.

Aux cours de la séance, la chef de la délégation a rappelé à l’assistance la quintessence de son organisation. Selon la présidente Ghislaine Adjakidjè, en effet, la Fondation Reine-Mère (FRM) a été créée dans le seul but d’assister les personnes en difficulté notamment dans les domaines alimentaire et sanitaires. Ses manifestations s’apprécient sur toute l’étendue du territoire national et consiste à distribuer des vivres essentiellement et à assister les centres de santé spécialisés dans la santé des enfants de milieux démunis. Les participants à la séance du samedi ont donc reçu des colis contenant des céréales et une assistance financière pour des cas avérés de détresse. Les débats entre les donateurs et les récipiendaires ont permis de définir de commun accord les mécanismes d’intensification des initiatives d’assistance et de solidarité entre citoyens sans l’intervention des pouvoirs publics. Pour clôturer les échanges, les femmes en âge de procréer ont eu droit à quelques conseils pratiques en vue de la protection et de l’éducation des enfants en bas âge.

Rappelons que la Fondation Reine-Mère est une structure non gouvernementale animée par des bénévoles et des contributeurs anonymes dont l’objectif est de lutter contre la pauvreté, les inégalités sociales tout en promouvant la solidarité entre les citoyens. Il s’agit d’accompagner les gouvernements dans leurs efforts de lutte contre la pauvreté. La fondation se veut surtout apolitique et indépendante de tout courant philosophique, religieux et ou idenditaire. Elle est basée à Cotonou au quartier Kowegbo et compte à son actif plusieurs tonnes de céréales distribuées aux populations depuis le début de la pandémie de Covid-19.

