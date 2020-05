La fondation Abakè fait don de vivres aux fidèles musulmans

La fondation Abakè a fait don de vivres aux fidèles musulmans un peu partout dans les lieux de cultes ce vendredi 22 mai 2020, avant dernier jour du jeûne musulman, qui annonce la fin imminente du mois de Ramadan.

Environ mille sacs contenant chacun du riz, du sucre et des conserves ont été distribués aux fidèles musulmans un peu partout dans les lieux de culte musulman entre Cotonou Calavi et Porto-Novo. Cette opération menée par une équipe de la Fondation Abakè conduite par sa coordinatrice nationale, Chérita Walter entre dans le cadre des actions sociales de la Fondation dont l’un des objectifs est de venir en aide aux couches les plus vulnérables.

L’opération de distribution de vivres a démarré au centre coranique Iqra Aci de Tokplégbé où les fidèles musulmans usagers de la mosquée du même quartier, ce sont réunis pour recevoir le don. Ensuite ce sont respectivement les fidèles des mosquées du marché Dantokpa, de Jonquet, de Zongo, et de Cococodji qui ont reçu des vivres. A chaque étapes, environ 200 sacs sont distribués fidèles présents sur les lieux.

Tout joyeux, d’assister à l’opération de distribution de vivres dans sa moquée, l’islamologue Lassissi bachirou à témoigner toute sa gratitude à l’endroit de la Fondation Abakè. « Je remercie très sincèrement la Fondation Abakè pour sa générosité à l’endroit des pauvres et des personnes démunies en ce fin du mois de partage. Nous sommes très touchés par votre geste de ce matin », a-t-il fait savoir.

A Cococodji, l’imam de la mosquée surpris par le geste de la Fondation Abakè, a remercié ces derniers mais il n’a pas manqué de d’exprimer des doléances. « Ce que vous venez de faire nous réjouit et mes la joie aux coeur de nos fidèles nous vous en remercions. Mais vous connaissant pour vos multiples actions dans la lutte contre le coronavirus, nous profitons de l’occasion pour vous demander de penser à doter notre mosquée d’un dispositif de lavage de main », a-t-il demandé.

Une demande bien enregistrée par la coordinatrice de la fondation madame Walter qui a promis fait le nécessaire pour les satisfaire le plus vite que possible.

Après cette étape, le cap a été mis sur la capitale Porto-Novo où la même opération a été menée dans plusieurs endroits.

