La fondation ABAKÈ distribue les masques dans les orphelinats

Une équipe de la fondation ABAKÈ est allée ce samedi 16 mai 2020, distribuer des masques de protection contre le Coronavirus et a fait don de vivres aux pensionnaires des centres d’accueil et de protection d’enfants "Maison Fifamè" d’Allada et Vidjingni les archanges de Dékanmey.

La 2 ème phase de la campagne de distribution de masques de protection contre le coronavirus initiée par la Fondation ABAKÈ a conduit une délégation de la fondation au Centre d’accueil et de protection d’enfants "Maison Fifamè" d’Allada. Le but de la visite de la délégation de la Fondation ABAKÈ, conduite par sa coordonnatrice nationale, Chérita Walter est de distribuer des masques de protection aux pensionnaires de "Maison Fifamè", de les sensibiliser sur les gestes barrières contre le coronavirus et de leur apporter assistance par un don de vivres composé de pâtes alimentaires, plusieurs kilos de riz et de litres d’huiles. « Nous sommes venus dans votre centre pour vous distribuer des masques de protection contre la pandémie du coronavirus et rappeler les gestes barrières et aussi vous soutenir avec un peu de vivres », a fait savoir le responsable en charge des médias de la fondation, Abd’el Khader Achirou. Un geste que les responsables du centre ont apprécié et salué. « Nous vous remercions pour ce soutien inattendu à l’endroit de ces enfants qui ont besoin d’assistance et de soutien pour leur éducation et épanouissement », a expliqué la responsable principale du centre la sœur Anagoko Geneviève. Elle a précisé que le Centre abrite les bébés qui ont perdus leur mère à la naissance.

« Ce sont des enfants qui ont besoin de l’aide pour continuer à vivre. Nous vous demandons de continuer à venir vers nous », a ajouté la sœur Sabine Glèlè.

Et le porte parole des orphelins du centre, Miracle B. a trouvé une citation de la bible pour remercier leurs bienfaiteurs « Tout ce que vous faites à ces enfants c’est à moi vous l’avez fait. Chers parents soyez bénis par le divin », a-t-il soutenu. Il faut préciser que ce sont les sœurs de Saint Augustin qui s’occupent des pensionnaires du Centre d’accueil et de protection d’enfants "Maison Fifamè" d’Allada.

Après le Centre d’accueil et de protection d’enfants "Maison Fifamè" d’Allada, la délégation conduite par Chérita Walter s’est rendue a Dékanmey pour la même opération de distribution de masques de protection de sensibilisation sur les gestes barrières contre le covid-19 et le don de vivres au Centre Vidjingni les archanges. Dans ce centre qui abrite 24 enfants handicapés et 15 cas sociaux, l’équipe de la fondation ABAKÈ a offert des masques de protection et des vivres après une séance de sensibilisation.

Heureuse de recevoir le soutien de la fondation ABAKÈ, la responsable du centre la sœur Blandine D. de Saint Augustin a remercié la donatrice « Nous vous remercions pour votre appui. Votre soutien nous va droit au cœur et si pour les fois à venir vous pouvez nous aider à élargir notre réfectoire ce serait une grande joie ».

Mme Walter n’est pas restée insensible à la doléance de la sœur Blandine D. elle a fait savoir qu’elle rendra compte et dès qu’une décision sera prise dans ce sens, elle informera les responsables du centre.

Il faut souligner que la Fondation ABAKÈ a fait confectionner par des couturiers locaux déjà 13000 masques, et fabriquer au Bénin des gels hydro alcooliques qui sont entièrement distribués gratuitement aux personnes les plus exposées et vulnérables. Toutes les actions réalisées par la fondation au Bénin peuvent être consultées sur le site : https://www.abakesfoundation.org/.

