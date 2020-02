La délégation de l’APF s’imprègne de l’état de la démocratie béninoise

Une délégation de l’Assemblée parlementaire francophone (APF) conduite par son président, S.E.M Amadou Soumahoro, a mené lundi 3 février 2020 une séance de travail avec les membres de la section béninoise de l’APF. Avant la tenue de la séance à la salle polyvalente de l’Assemblée Nationale à Porto-Novo, Louis Vlavonou, a reçu en audience le président, S.E.M Amadou Soumahoro.

L’objectif de la séance de travail est de prendre connaissance de l’état de la démocratie béninoise suite aux élections législatives d’Avril 2019. « (...) Au-delà d’une mission, je constate que c’est une rencontre de la famille francophone, une rencontre qui permettra de comprendre ce qui s’est réellement passé sur le terrain en dehors des journaux nationaux, internationaux et des réseaux sociaux », a déclaré le président Louis Valvonou.

« Vous constaterez que les évènements qui ont précédé ou succédé aux dernières élections législatives sont conjugués au passé et que beaucoup d’initiatives ont été prises depuis lors pour la cohésion sociale et l’apaisement politique. Vous constaterez que le Bénin a toujours gardé son hospitalité légendaire et notre souhait est qu’à la fin de la mission, vous restez encore quelques jours pour vous en rendre compte (...) », a ajouté la deuxième personnalité du Bénin.

Après avoir remercié son homologue béninois pour l’accueil, le président du Parlement ivoirien s’est réjoui des actions qui ont été posées après les dernières élections législatives, qui se sont déroulées dans une atmopshère tendue.

« (...) Nous n’en doutons point. Nous espérons repartir avec ce gain positif », a confié Amadou Soumahoro.

Le Président de l’Assemblée parlementaire francophone et sa délégation ont également échangé avec le Garde des sceaux, ministre de la justice et de la législation Séverin Quenum et le président de la Cour suprême Ousmane Batoko.

A cela s’ajoutent des échanges avec le président de la Commission des lois de l’Assemblée Nationale du Bénin et les présidents des groupes parlementaires Bloc Républicain et Union Progressiste.

La délégation de l’APF n’a pas manqué de visiter le Parlement béninois.

Amadou Soumahoro et sa délégation seront reçus en audience par le chef de l’Etat Patrice Talon le mardi 4 février 2020 au Palais de la Marina. Ils discuteront aussi avec des responsables des partis politiques et organisations de la société civile.

Akpédjé AYOSSO

