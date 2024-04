La coopération bénino-canadienne se renforce dans le secteur de la santé

Au Bénin dans le cadre d’une visite de travail, le ministre du développement international du Canada, Ahmed HUSSEN a été reçu mardi 02 avril 2024, par Benjamin HOUNKPATIN, ministre de la santé. Les axes de coopération entre le Bénin et le Canada ont été explorés lors de l’audience entre les deux personnalités.

Vers la dynamisation de la coopération entre le Bénin et le Canada. Avec Ahmed HUSSEN, ministre canadien du développement international, le ministre HOUNKPATIN a exposé au cours d’une audience mardi 02 avril, quelques pans de la vision de développement en cours au Bénin dans le domaine de la santé. Selon un communiqué du gouvernement, les axes de coopération dans les domaines stratégiques tels que la résilience climatique et le renforcement des soins de santé primaires, la gouvernance et le renforcement des ressources humaines avec un point d’attention sur la mise en place des centres de simulation, ont été abordés lors des échanges.

Dans le cadre de sa visite de travail au Bénin, le ministre du développement international du Canada a visité le Centre intégré de prise en charge des victimes de VBG (CIPEC-VBG) du CHUMEL. Au terme de la visite guidée à laquelle ont pris part Pétas AKOGBETO, directeur de cabinet du ministre de la santé, Lee-Anne HERMANN, ambassadrice du Canada près du Bénin, et Djanabou MAHONDE, représentante résidente de l’UNICEF, Ahmed HUSSEN a pu apprécier les réalisations du centre qui assure « une prise en charge holistique » des victimes des violences basées sur le genre.

