La Vice-présidente conduit la délégation du Bénin à Pékin

Les travaux du 9e Forum Chine Afrique s’ouvre ce mercredi 04 septembre 2024 à Pékin. La Vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, représentant le chef de l’Etat, prendra part aux travaux avec le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, et le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari.

« S’associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau », c’est le thème retenu pour le 9e Forum sur la coopération sino-africaine. Les assises prévues pour durer 03 jours, démarrent ce mercredi 04 septembre 2024 à Pékin.

Le chef de l’Etat Patrice Talon sera représenté à cette rencontre internationale de haut niveau par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata. Elle conduit une délégation composée du ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, et du ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari.

Le rôle de la Chine en tant que principal soutien de l’Afrique sera abordé lors de ce 9e forum sur la coopération sino-africaine.

