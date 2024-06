La Slovénie salue le Plan marocain d’autonomie comme “une bonne base”

La vice-Première ministre et ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, Tanja Fajon, s’est entretenue, mardi 11 juin 2024, à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. La Slovénie a salué le Plan marocain d’autonomie comme “une bonne base” pour un règlement définitif du différend. Plusieurs autres importants sujets ont été abordées par les deux parties.

Dans le communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens, tenus mardi à Rabat, entre le Chef de la diplomatie marocaine et la vice-Première ministre et ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, la Slovénie a réitéré son soutien constant au processus mené sous l’égide de l’ONU.

Elle s’est félicitée des efforts sérieux et crédibles du Maroc pour parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable, mutuellement acceptable et basée sur le compromis, à la question du Sahara marocain.

Les deux ministres Nasser Bourita et Tanja Fajon ont exprimé leur position commune quant au rôle exclusif des Nations Unies dans le processus politique, réaffirmant leur soutien aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, y compris la résolution 2703 du 30 octobre 2023.

Ils ont réitéré l’appui de leurs pays respectifs aux efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies, visant à faire avancer le processus politique sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU, ainsi que leur soutien à la MINURSO.

La position constructive de la Slovénie, 16ème pays de l’Union européenne à soutenir le Plan marocain d’autonomie, s’inscrit dans une dynamique internationale qui a vu plus d’une centaine de pays membres de l’ONU apporter leur appui à cette initiative.

Plusieurs autres sujets ont été abordés par les deux Chefs de diplomatie au cours des entretiens.

Le Maroc et la Slovénie ont souligné l’importance de renforcer le dialogue politique et d’activer les mécanismes de la coopération bilatérale, saluant la solidité et l’excellence des relations entre les deux pays.

Se félicitant de la décision de la Slovénie d’ouvrir une ambassade résidente à Rabat et l’intention du Maroc d’entamer une démarche réciproque, les deux ministres se sont accordés sur le fait que cette ouverture est de nature à insuffler une forte impulsion aux relations de coopération entre les deux pays.

La Slovénie a particulièrement salué, l’Initiative éclairée lancée par Sa Majesté le Roi pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, en vue de faire de l’espace africain un cadre géostratégique de coopération, ainsi que le projet de gazoduc Maroc-Nigeria.

La République de Slovénie a salué également le rôle distingué que joue le Royaume du Maroc en tant que partenaire stratégique de l’Union européenne (UE).

Les deux pays ont réitéré leur engagement à contribuer au renforcement de la coopération, du dialogue et du partenariat dans la région euro-africaine et entre l’UE et son voisinage méridional, afin de relever les défis communs, en particulier dans le domaine de la sécurité, de la stabilité, de la migration et du développement social et économique.

La vice-Première ministre et ministre slovène des Affaires étrangères et européennes effectue une visite officielle au Maroc, à l’invitation de M. Bourita, à l’occasion de la célébration du 32ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République de Slovénie.

11 juin 2024 par