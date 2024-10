La SOBEBRA recrute un contrôleur de gestion

La SOBEBRA lance le recrutement d’un contrôleur de Gestion dans le but de renforcer l’effectif de sa Direction Administrative et Financière. Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’accueil de la Direction Générale de la SOBEBRA, au plus tard le mercredi 16 octobre 2024.

APPEL A CANDIDATURE

La SOBEBRA, entreprise leader dans le secteur agroalimentaire, recherche pour renforcer l’effectif de sa Direction Administrative et Financière :

Un (01) Contrôleur de Gestion

• Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée (CDD)

• Durée : Un (01) an, renouvelable

• Lieu d’affectation : SOBEBRA, Unité de Cotonou

MISSIONS

Sous la supervision du Chef Section Contrôle de Gestion, le Contrôleur de Gestion aura pour principales missions de :

• Participer à l’élaboration des reportings et budgets ;

• Analyser et actualiser les coûts de production industrielle dans le logiciel métier ;

• Contrôler et valider les inventaires quotidiens, hebdomadaires et mensuels dans le logiciel métier.

PRINCIPALES ACTIVITÉS

• Suivre le budget des opérations (commerciales, logistiques, sociales, techniques, etc.) ;

• Collecter les informations nécessaires à l’élaboration du reporting mensuel (XMQ et analytique) dans les délais requis, afin de fournir des outils de mesure de performance ;

• Analyser les flux de stocks pour garantir la cohérence et la fiabilité de la comptabilité industrielle ;

• Actualiser mensuellement les prix de revient industriels (PRI) ;

• Établir le reporting par centre de coûts analytique de façon mensuelle ;

• Analyser et valider les écarts d’inventaire quotidiens, hebdomadaires et mensuels ;

• Appliquer au quotidien les consignes de qualité, d’hygiène, de sécurité et d’environnement dans ses activités ;

• Réaliser toute autre mission confiée par la hiérarchie pour assurer le bon fonctionnement du service ;

• Faire le reporting de ses activités à la hiérarchie.

PROFIL RECHERCHÉ

• Être de nationalité béninoise ;

• Être âgé de 30 ans au plus, au 31 décembre 2024 ;

• Être titulaire d’un BAC+3 en Finance, Contrôle de Gestion ou diplôme équivalent ;

• Justifier d’au moins deux (02) ans d’expérience pertinente dans le domaine.

COMPÉTENCES REQUISES

• Bonne connaissance du contrôle de gestion ;

• Compétence en reporting financier (un atout)

• Maîtrise des outils informatiques de gestion, notamment MS Excel et logiciels métiers ;

• Solides compétences en comptabilité générale et analytique ;

• Excellentes capacités rédactionnelles.

APTITUDES SOUHAITÉES

• Excellentes aptitudes professionnelles, organisationnelle s et gestion des priorités ;

• Discrétion et intégrité ;

• Capacité à travailler sous pression ;

• Qualités relationnelles, ouverture d’esprit et écoute active ;

• Dynamisme et disponibilité immédiate.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’accueil de la Direction Générale de la SOBEBRA, au plus tard le mercredi 16 octobre 2024 à 12 heures, sous plis fermé avec la mention << Candidature au poste de Contrôleur de Gestion ». Le dossier doit comprendre :

• Une lettre de motivation manuscrite ;

• Un curriculum vitae détaillé ;

• Une copie légalisée du diplôme ;

• Les copies des preuves d’expérience professionnelle ;

• Un casier judiciaire datant de moins de 3 mois.

REMARQUES IMPORTANTES

• Seules les candidatures conformes aux critères de présélection seront contactées. Si vous ne recevez pas de réponse dans les trois (03) semaines suivant la date de clôture, veuillez considérer que votre candidature n’a pas été retenue.

• En soumettant votre candidature, vous consentez à la collecte, au stockage et au traitement de vos données personnelles.

5 octobre 2024 par ,