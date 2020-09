La SG et son adjointe limogées

Le Secrétariat de la mairie de Cotonou est sous gestion intérimaire à partir de ce lundi 07 septembre 2020. Dans une décision signée par le Premier Adjoint au Maire, Christiane Solange Songbe, la Secrétaire Générale et son adjointe Ginette Danielle Azagnandji sont relevées de leurs fonctions à la Mairie de Cotonou.

Le Directeur des Services Economiques et Financiers et le Directeur des Services à la Population sont commis pour remplacer les deux (02) agents.

Les raisons du limogeage des deux responsables de la mairie de Cotonou ne sont pas rendues publiques.

M. M.

7 septembre 2020 par