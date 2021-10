La Russie élabore de nouveaux médicaments contre le Covid-19

Les chercheurs russes ont déjà créés plusieurs vaccins efficaces contre le Covid-19, et de nouveaux médicaments sont en cours d’élaboration, a déclaré jeudi le premier ministre russe Mikhaïl Michoustine aux participants du VIII Congrès médicale "Conseil national de médecine" par visioconférence.

Il a noté que le gouvernement faisait tout le nécessaire pour "soutenir, en ce moment difficile, le système de santé pour lequel l’épidémie du Covid-19 est devenu un véritable défi".

"Dans tout le pays, il est possible de se faire vacciner contre cette infection vraiment dangereuse et de se protéger, ainsi que de protéger les autres. Grâce aux scientifiques et aux chercheurs nationaux, nous avons plusieurs vaccins efficaces. De nouveaux médicaments sont en cours d’élaboration", a souligné le premier ministre russe.

Source : TASS

28 octobre 2021 par