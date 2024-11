La Francophonie mobilisée à la COP29

Du 11 au 22 novembre 2024, se tiendra la 29e Conférence des Nations Unies sur le climat (CdP-COP29) à Bakou, en Azerbaïdjan.

La COP29 sera le plus grand rendez-vous annuel pour la communaute internationale dans sa volonte de prendre des mesures fortes contre le dérèglement climatique. Les 93 Etats et gouvernements membres de la Francophonie y sont parties prenantes pour défendre leurs priorités en matiere d’attenuation, d’adaptation et de mobilisation de ressources. L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) sera présente, afin de soutenir les efforts de ses pays membres et des partenaires, mais également pour faire valoir son action climatique.

Sous le thème "Des solutions climatiques en francais pour sauver notre planete, Le Pavillon de la Francophonie présentera les initiatives locales et nationales francophones en lien avec la mise en oeuvre des engagements nationaux en matiere de lutte contre les changements climatiques.

Avec plus de 70 évènements en présentiel et virtuel, l’espace prévu sera consacré a la valorisation de l’action portee par les Etats et gouvernements membres, des opérateurs de la Francophonie ainsi que celle de l’OIFpour soutenir les efforts des acteurs francophones en matiere de climat. Il présentera également l’action des jeunes et de leur mobilisation en matiere de lutte contre les changements climatiques. Plus de 10 000 visiteurs et participants sont attendus au Pavillon de la Francophonie et sa programmation trouvera écho à travers l’espace francophone, grâce à la discussion en direct via le E-Pavillon climatique.

En marge de la COP29, se tiendra le 18 novembre, à 18 h 15 , au Pavillon de la Francophonie, une Concertation ministérielle autour de « La langue francaise au service de l’accès accru à la finance climat », afin de favoriser une solidarité francophone pour des solutions et des actions pertinentes qui réduisent les obstacles à l’accès à la finance climat pour les Etats et gouvernements membres.

L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), déploie des actions de renforcement de capacités, d’information, de concertation et d’appui à des projets concrets de développement durable.

1er novembre 2024 par ,