La Francophonie fait le point de la mission envoyée en Haïti

Une mission d’information et de contacts (MIC) de la Francophonie a été envoyée en Haïti du 6 au 13 mars 2025 pour évaluer la situation politique et sécuritaire du pays. Le lundi 17 mars, les membres Comité ad hoc consultatif restreint ont pris part à une séance d’échange sur la situation dans le pays et les modalités de l’accompagnement de l’OIF.

Conduite par l’Envoyé spécial de la Secrétaire générale pour Haïti, S.E.M. Domitien Ndayizeye, ancien Président de la République du Burundi, la MIC a conduit des consultations approfondies avec l’ensemble des parties prenantes.

La délégation de la Francophonie a notamment été reçue en audience par S.E.M. Fritz Alphonse Jean, le Président du Conseil présidentiel de transition (CPT) à l’issue de la cérémonie de transfert du pouvoir du 7 mars 2025 à Port-au-Prince ainsi que tous les conseillers-présidents membres de l’institution. La MIC s’est également entretenue avec les représentants de différents secteurs de la vie politique nationale, des organisations de la société civile, et les principaux partenaires internationaux présents dont le commandement de la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS).

Lors de la 5e réunion du Comité ad hoc consultatif restreint sur Haïti, convoqué par la Secrétaire générale de la Francophonie Louise Mushikiwabo, l’Envoyé Spécial a partagé ses inquiétudes quant à l’aggravation du contexte sécuritaire en Haïti et son impact sur la bonne conduite de la transition, dans les conditions et les échéances fixées par les autorités en place. Il a relayé son appel à l’ensemble des forces vives nationales lancé à Port-au-Prince pour dialoguer entre elles et travailler ensemble au rétablissement de la sécurité, et l’organisation des élections de sortie de transition.

Le comité ad hoc a souligné l’importance primordiale de l’adoption par les autorités d’une feuille de route nationale pour l’organisation des élections. Lors de cette réunion, il a été convenu la définition d’un plan d’action de la Francophonie pour Haïti structuré autour du dialogue inter-haïtien, élaboré en étroite coordination avec les partenaires internationaux, et dont le suivi sera assuré par le groupe restreint de suivi de l’OIF, composé de 13 Etats et gouvernements membres et présidé par Djibouti.

