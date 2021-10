La France offre quatre véhicules réfrigérés au Bénin

L’ambassadeur de la France au Bénin, Marc Vizy, a procédé vendredi 1er octobre 2021, à la remise de quatre (04) véhicules utilitaires réfrigérés, de médicaments et de consommables au ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, en soutien au plan de riposte Covid-19. La cérémonie a eu lieu au ministère de la Santé en présence de Jérôme Bertrand Hardy, directeur de l’Agence Française de Développement (AFD) au Bénin et de Jean-François Michel, représentant résident de l’agence belge de développement Enabel.

La France vient d’accompagner le Bénin dans sa lutte contre le Covid-19 à travers un don de quatre véhicules utilitaires réfrigérés de marque Toyota, de médicaments et de consommables. Les équipements et consommables médicaux sont évalués à un montant d’environ 223 millions de FCFA (91,5 millions pour les médicaments, consommables et tests diagnostic et 131 millions pour les quatre véhicules). Il intervient dans le cadre du financement de 2 milliards de francs accordé par la France au plan national de riposte sanitaire via l’Agence française de développement (AFD). Les matériels et équipements sont acquis via le projet EQUITE financé par l’AFD et mis en œuvre par l’agence belge de développement Enabel, en appui au ministère de la santé.

Ces équipements à destination de l’Agence Nationale de la Vaccination permettront de renforcer l’initiative gouvernementale visant à vacciner le plus grand nombre de Béninois, en permettant le transport en toute sécurité de nombreux vaccins à l’intérieur du pays. Ils visent ainsi à intensifier la campagne vaccinale suite à l’arrivée récente dans le pays de doses de vaccins, via le mécanisme de don de vaccins COVAX soutenu par plusieurs partenaires techniques et financiers dont la France.

Les médicaments et les consommables sont destinés à la prise en charge des cas de Covid-19, notamment ceux hospitalisés au niveau des centres de traitement du pays. « La forte mobilisation du gouvernement béninois dès les prémices de la crise sanitaire […] a permis jusqu’à présent de contenir la propagation du virus et méritent d’être saluée. La France ainsi que son partenaire de mise en œuvre, la coopération technique belge ENABEL se tiennent aux côtés du Bénin pour poursuivre les efforts entrepris dans le cadre de cette lutte engagée au niveau mondial », a déclaré Marc Vizy, ambassadeur de France au Bénin.

Le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin n’a pas manqué de remercier les autorités françaises pour leur soutien au plan de riposte à la Covid-19 au Bénin.

À propos de l’Agence Française de Développement

Le groupe Agence française de développement (AFD) est un établissement public qui finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et durable. Plateforme française d’aide publique au développement et d’investissement de développement durable, l’AFD construit avec ses partenaires des solutions partagées, avec et pour les populations du Sud. Les équipes de l’Agence sont engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans les Outre-mer et dans 115 pays, pour les biens communs de l’humanité (le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé). L’AFD contribue ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable.

À propos d’ENABEL

L’Agence belge de développement Enabel est engagée dans l’appui au système de santé de la République du Bénin depuis près de 20 ans. Investie dans la lutte contre cette pandémie avec l’ensemble de ses partenaires africains, l’expertise et la connaissance du terrain d’Enabel en font un partenaire européen de choix pour mettre en œuvre cet appui urgent à la population béninoise de manière efficace et pertinente.

