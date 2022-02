La France condamne les attaques du parc W et rassure le Bénin

L’ambassadeur de France près le Bénin s’est prononcé sur les attaques terroristes survenues ces derniers jours au parc W. Au nom de la France, Marc Vizy a condamné ces attaques et rassuré le Bénin du soutien de son pays à lutter contre le terrorisme.

« Je souhaite, au nom de la France, condamner fermement les attaques de ces derniers jours dans le parc national du W, aux frontières nord du Bénin, qui ont fait 8 morts et 12 blessés », a écrit Marc Vizy à travers une publication sur le site de l’ambassade. Après avoir présenté les condoléances de la France aux familles, aux proches des victimes, et à tout le peuple béninois, le diplomate français a également exprimé ses vœux de plein rétablissement aux blessés.

Évoquant le cas particulier des victimes, Marc Vizy a rassuré que des procédures de vérification sont en cours. Il a par ailleurs salué l’action des forces de défense et de sécurité béninoises, ainsi que celle des agents et gardes forestiers d’African Parks Network (APN). L’ambassadeur de France près le Bénin a pour finir, réitéré l’expression de la solidarité de la France avec le Bénin pour lutter contre le terrorisme.

F. A. A.

12 février 2022 par