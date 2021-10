La Fondation Mo Ibrahim exprime sa profonde préoccupation

L’arrestation du Premier ministre Abdalla Hamdok, ainsi que d’autres membres civils du Conseil souverain, est totalement inacceptable et représente une grave menace pour le processus de transition au Soudan selon la Fondation Mo Ibrahim. Ils doivent être libérés rapidement et le gouvernement de transition rétabli pour fonctionner pleinement.

Les informations selon lesquelles l’armée a tiré sur des manifestants et les ont blessés sont profondément troublantes. La Fondation Mo Ibrahim appelle au calme et au respect du droit démocratique du peuple soudanais à se rassembler pacifiquement.

La semaine dernière, de nombreux Soudanais sont de nouveau descendus dans la rue pour exprimer leur soutien au gouvernement civil et au processus de transition lancé en 2019. À l’époque, après des mois de protestations pacifiques de la société civile dans tout le pays, le Soudan est finalement sorti de décennies de régime militaire et islamiste, par des moyens pacifiques, pour s’engager dans un nouveau chapitre de son histoire.

« La transition du Soudan vers la démocratie, que le peuple soudanais s’est tellement efforcée d’obtenir, est attaquée à la suite d’une prise de pouvoir flagrante. La Fondation exprime son plein soutien au Premier ministre Abdalla Hamdok et au processus de transition. J’exhorte les amis et les partenaires du Soudan à travers le monde à s’exprimer maintenant pour condamner ce qui est, dit simplement, un coup d’État, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les progrès durement acquis des deux dernières années ne soient pas vains », a déclaré Mo Ibrahim, président de la Fondation Mo Ibrahim.

La Fondation est aux côtés de tous les Soudanais attachés à la paix et au dialogue inclusif. Pour elle, un régime civil démocratique est le seul moyen d’assurer une paix et un développement durables.

27 octobre 2021 par