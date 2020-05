Donner de la joie aux personnes en situation difficile par ces temps de Coronavirus, c’est l’objectif qu’a poursuivi la Fondation MTN en de portant au chevet des mères-veuves et enfants orphelins de l’Association Havre d’Amour (AHA) dans l’après-midi de ce vendredi 29 mai 2020 au quartier Abattoir à Cotonou. Le réseau de téléphonie mobile à l’occasion de cette action a fait don de divers équipements de protection et de vivres aux personnes prises en charge par cette association.

Dans son mot de bienvenue, Dorine Danmitondé, membre fondatrice a souligné que c’est une grâce et un privilège de recevoir la Fondation MTN-Bénin. Après avoir rappelé quelques actions de la Fondation pour le bien-être des populations au Bénin, elle a exprimé la joie de son association de la voir se pencher vers les femmes et enfants vulnérables au travers de l’AHA. Selon le membre fondateur, les enfants de l’AHA sont pour la plupart orphelins de père qui grandissent avec une mère qui se bat au quotidien pour leur assurer une éducation décente. La vision de l’association fait-elle savoir, est que tout enfant ait le droit de grandir en toute quiétude dans un foyer rempli d’amour, et sans crainte du lendemain. « C’est une association qui adhère à la déclaration de l’ONU du 20 novembre 1989 sur les droits des enfants, à savoir, l’enfant qui a faim doit être nourri, l’enfant malade doit être soigné, l’enfant maltraité doit être protégé, l’enfant exploité doit être secouru, l’enfant abandonné doit être recueilli, et pour l’AHA, l’enfant angoissé doit retrouver la quiétude », a expliqué Dorine Danmitondé, avant de préciser que les objectifs sont d’apporter une aide à l’enfance en difficulté, d’améliorer leur ordinaire, et de créer le cadre de vie favorable à leur éducation.

Jean-Claude Akogbéto, directeur de la régulation et des relations publiques de MTN-Bénin, représentant la présidente de la Fondation a exprimé sa gratitude à l’association pour le travail qu’elle fait. La présentation faite témoigne selon lui, de ce que AHA impacte effectivement la vie des enfants et des dames qu’elle a à charge. Le souci à MTN et principalement à la Fondation MTN souligne-t-il, est de participer aux activités des communautés au sein desquelles elle vit. « L’une des façons de le faire, est d’être le plus proche possible des couches vulnérables », a expliqué le représentant de la présidente de la Fondation. Depuis le début de la pandémie, la société MTN et la Fondation ont apporté leurs accompagnements aux structures telles que le ministère de la santé, le ministère de tutelle, les CEG d’Akassato et de Togba, et récemment, à l’Agence Pénitentiaire du Bénin (APB) a-t-il rappelé soulignant la volonté du réseau de téléphonie mobile d’être plus proche des populations.

A en croire Jean-Claude Akogbéto, la cérémonie de ce jour revêt un caractère spécial car, à côté de la société MTN, et la Fondation, il y a un élan de certains employés de MTN qui se sont regroupés dans un creuset appelé ‘’Les amis de la Fondation’’. Ces personnes en dehors du budget de la Fondation, donnent de leur personne, de leur temps, et de leur argent pour appuyer les actions, a-t-il informé. L’action d’aujourd’hui est une action des amis de la Fondation à laquelle le directeur de la régulation et des relations publiques de MTN dit participer en tant qu’invité des amis, et premier ami. Les amis de la Fondation sont heureux de venir apporter la « modique participation » pour remercier l’AHA pour le travail qu’elle fait, l’encourager pour la suite et l’aider dans la lutte qu’ils mènent aux côtés des dirigeants contre la propagation de la pandémie de la Covid-19, a-t-il précisé avant de dévoiler la composition du don fait d’un dispositif de lavage de mains, de gels hydro alcooliques, des masques faciaux de protection, et de vivres pour se nourrir pendant un temps en cette période où les activités sont au ralenti.

Le représentant de la Fondation MTN a par ailleurs a fait le vœu que d’autres associations emboitent le pas à MTN. S’adressant aux femmes, et aux enfants de l’association, il a exprimé les remerciements de l’équipe de la Fondation et de ses amis. A travers ces dames et ces enfants, des gens comme amis de la Fondation, les employés et responsables peuvent avoir la joie le soir en se couchant de dire, « nous avons fait quelque chose de bien, nous avons fait quelque chose de positif ».

Le porte-parole des récipiendaires, Mahoulinkponto Georgette, du fond de cœur, a remercié les membres de la Fondation MTN et de l’AHA. « Malgré ces temps durs, vous avez pensé à nous. Dieu sait pourquoi il vous a choisi. Il ne va jamais vous laisser. Il sait pourquoi, il sait que vous êtes capables à faire ce travail », a-t-elle laissé entendre implorant la bénédiction du très haut sur les donateurs.

Selon Maybel Houéto, amie de la Fondation MTN, l’objectif de l’action est de soutenir les mères et enfants de l’AHA. « Par ce temps de Covid-19, avec les difficultés actuelles rencontrées, nous avons pensé à eux, et nous sommes très heureux d’être ici de les soutenir dans leurs démarches pour soutenir ces veuves et ces enfants », s’est-elle réjouie.

F. A. A.

QUELQUES IMAGES DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE

29 mai 2020 par