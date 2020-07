Les Marocains commémorent ce jeudi 30 juillet le 21è anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. En raison de la pandémie du Covid-19, l’Ambassadeur du Roi Son Excellence Monsieur Rachid Rguibi a célébré l’événement en sa résidence dans le respect des mesures sanitaires.

La Fête du Trône célébrée cette année dans un contexte de crise sanitaire n’a pas drainé du monde comme par le passé. A Cotonou, le message du Roi Mohammed VI a été suivi mercredi 29 juillet en direct sur la télévision marocaine à la résidence de l’Ambassadeur. A la fin du discours, un cocktail dînatoire a été offert à la vingtaine d’invités composés du personnel de la représentation diplomatique et de quelques responsables de sociétés.

Le chargé de mission du Président de la République Dr Zul kifl Salami, qui a honoré de sa présence la cérémonie, a exprimé les bons vœux du Chef de l’État Patrice Talon et du peuple béninois à Sa Majesté et aux Marocains.

Son Excellence Monsieur Rachid Rguibi a profité de l’occasion pour dire sa gratitude et ses félicitations au peuple béninois, qui célèbre le 1er août prochain, le 60è anniversaire de l’indépendance du pays.

I. F.

30 juillet 2020 par