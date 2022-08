La Criet confirme les 20 ans de prison de Komi Koutché

En appel, la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) a confirmé la condamnation de l’ex ministre Komi Koutché et ex Directeur général du Fonds National de la Microfinance (FNM).

Condamné par défaut en 2020 à 20 ans de prison pour une mauvaise gestion du Fonds National de la Microfinance (FNM), l’ex Dg du FNM Komi Koutché avait fait appel de la décision.

La chambre d’appel de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) a débouté l’ex ministre, mardi 02 août 2022.

M. M.

