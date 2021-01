La Cour Constitutionnelle lance le recrutement de ses délégués

Dans le cadre de l’organisation de l’élection présidentielle de 2021, la Cour Constitutionnelle lance un appel à candidatures pour le recrutement de ses délégués de centre de vote, d’arrondissement, de commune ou de département.

Selon le communiqué signé du Secrétaire Général Gilles Badet en date du lundi 18 janvier 2021, le candidat doit être de nationalité béninoise, être domicilié dans la localité ou en avoir une bonne connaissance.

Les niveaux requis sont le baccalauréat pour le poste de délégué de centre de vote, le grade A3 ou un niveau équivalent pour les postes de délégué d’arrondissement ou délégué communal. Pour le poste de délégué départemental, il est exigé le grade A1 ou un niveau équivalent.

Le dossier de candidature est constitué d’une demande motivée précisant le poste et localité souhaités ainsi qu’un numéro de téléphone. Les autres pièces sont : une copie du diplôme requis ou la preuve du grade ou du niveau équivalent ; une copie de la Carte Nationale d’Identité ou de toute autre pièce en tenant lieu et une attestation de résidence. Les dossiers seront déposés auprès des maires, préfectures ou au secrétariat général de la Cour.

L’inscription en ligne est possible sur le site internet de la Cour constitutionnelle : wwww.courconstitutionnelle.bj. La date de dépôt des dossiers de candidatures est fixée du lundi 22 février au samedi 27 février 2021.

