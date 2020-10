La Cena met le parrainage sous anonymat

Les représentants des partis politiques UP, BR, FCBE, PRD, PER, FCDB, UBDN, DUD, Moele-Bénin et MPL étaient en séance de travail, mardi 29 septembre 2020 à la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA). Selon les explications du président de l’institution aux partis, le parrainage retenu pour l’élection présidentielle de 2021 se fera de façon individuelle à travers un formulaire nominatif qui sera distribué aux 77 maires et 83 députés.

‹‹ La CENA se chargera de garantir l’anonymat du parrainage et ne publiera pas la liste des députés et maires ayant parrainé un candidat ››, a expliqué Emmanuel Tiando, président de la CENA.

M. M.

30 septembre 2020 par