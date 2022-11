La CENA outille les Médias et OSC

La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a organisé, vendredi 25 novembre 2022, un atelier de formation au profit des journalistes et Organisations de la Société Civile (OSC) dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023.

« Le cadre légal de l’organisation des élections au Bénin » présentée par le professeur Gilles Badet, Secrétaire général de la Cour Constitutionnelle du Bénin ; « La stratégie de traitement de l’information en période électorale » présentée par François Awoudo, ancien président de l’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (Odem) et « La stratégie de communication des Organisations de la Société civile (OSC) dans le cadre des élections de Maryse Ahanhanzo Glèlè, coordonnatrice de Wanep-Bénin (Réseau Ouest Africain pour l’Edification de la Paix) sont les trois communications qui ont meublées l’atelier de formation tenu, vendredi 25 novembre 2022 à Azalaï Hôtel de Cotonou.

L’atelier organisé par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) s’inscrit dans le cadre de la bonne organisation des élections législatives du 8 janvier 2023 a réuni une centaine de professionnels des médias et acteurs des Organisations de la Société Civile (OSC).

On note la participation de plusieurs personnalités membres des OSC dont Fatoumatou Batoko Zossou, Jean-Baptiste Elias, Lévy Ayéyemi.

