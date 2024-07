Les Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont réaffirmé, lors de la 65e session ordinaire à Abuja, (Nigéria) leur engagement à éradiquer le terrorisme et les autres menaces pesant sur la paix, la sécurité et la stabilité de la région.

La CEDEAO continue de mettre en œuvre les actions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et des autres menaces pesant sur la sécurité. Réaffirmant leur engagement à éradiquer le terrorisme et les autres menaces dans la région. Elle se félicite des propositions faites par les Ministres de la Défense et des Finances en vue d’activer une force régionale pour lutter contre le terrorisme. Il s’agit notamment de la mise en place d’une force de 5 000 hommes, en commençant par une brigade de 1 650 hommes qui pourrait être progressivement renforcée dans un délai précis.

La Conférence a chargé le Président de la Commission de « faciliter de nouvelles consultations sur les modalités et les options de mobilisation des ressources financières et matérielles internes sur une base obligatoire pour soutenir l’activation de la force régionale de lutte contre le terrorisme, y compris la convocation d’une réunion technique des ministères compétents ».

A.A.A

