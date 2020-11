La Basse vallée de l’Ouémé inscrite au réseau mondial

La réserve de biosphère de la Basse vallée de l’Ouémé (sud du Bénin) vient d’être inscrite au Réseau mondial des réserves de biosphère de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). C’est la décision prise par le Conseil international de coordination du programme sur l’homme et la biosphère lors de sa réunion tenue mardi et mercredi en ligne.

Selon l’information rapportée par Xinhua, située sur la côte atlantique sud-est du Bénin, la Basse vallée de l’Ouémé est un point chaud naturel de la biodiversité équatoriale guinéenne à l’ouest et de la biodiversité équatoriale congolaise à l’est.

"Ces différents paysages complètent les divers écosystèmes du Dahomey Gap ainsi que ceux de la réserve de biosphère du Mono, située sur la côte atlantique sud-ouest du Bénin. Cette grande diversité se reflète également dans la culture et la religion d’une région où pas moins de dix langues sont parlées", renseigne l’organisation onusienne.

Le réseau mondial des réserves de biosphère de l’UNESCO compte désormais 714 réserves dans 129 pays.

F. A. A.

1er novembre 2020 par